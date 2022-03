First Steps Awards schaffen "chancengleichen Wettbewerb"

Die Verantwortlichen für den Nachwuchspreis First Steps Award wollen nach eigenen Angaben einen "chancengleichen Wettbewerb" schaffen und haben sich daher dazu entschieden, dass bei den so genannten "freien Einreichungen" die Altersgrenze von 35 Jahren entfällt. Dies gelte für die Werke aller Regisseur:innen, die keinen filmspezifischen Studiengang besucht haben.

Teilnahmeberechtigt sind wie bisher außerdem Absolvent:innen von Filmhochschulen und ähnlichen Ausbildungsstätten in deutschsprachigen Ländern, die bisher noch nicht für den First Steps Award nominiert waren.

"Mit den angepassten Teilnahmebedingungen setzen wir ein klares Zeichen für Chancengleichheit und einen fairen Wettbewerb. Unser Fokus bleibt die Förderung aller kreativen Filmtalente bei ihren ersten Schritten - und das unabhängig von ihrem Alter", betonen die beiden First-Steps-Leiterinnen Anne Ballschmieter und Jennifer Stahl.

Um die Umsetzung der neuen Regularien entsprechend zu ermöglichen, wurde die ursprünglich am 31. März endende Einreichfrist auf 12. April verlängert. Weitere Informationen zur Einreichung unter www.firststeps.de.

Nach einer einmaligen Verschiebung in den Juni im vergangenen Jahr kehren die First Steps Awards in diesem Jahr wieder auf ihren angestammten Termin im Spätsommer zurück und werden am 26. September verliehen (wir berichteten).