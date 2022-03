Erstmals Partnerländer bei KINO 2022

Mit Österreich und der Schweiz wird es beim vom 17. bis 19. Mai in Baden-Baden stattfindenden HDF-Filmtheaterkongress KINO 2022 erstmals zwei Partnerländer gegeben. Wie es in einer Mitteilung heißt, habe man in den vergangenen Jahren gemerkt, wie wichtig gute Zusammenarbeit vor allem auf internationaler Ebene sei und wolle daher mit der Einbeziehung von Partnerländern einen "länderübergreifenden Austausch der Kinobranche" schaffen.

Zusammen mit seinen Partnerverbänden in Österreich und der Schweiz, den Kinobetreiber*innen und der gesamten Branche will der HDF auf dem Kongress unter dem Motto "Voneinander lernen" "Erfahrungen sammeln und nützliche Synergien nutzen". Dazu sind inhaltliche Schwerpunkte innerhalb des Programms und "Highlights im Rahmenprogramm" geplant.

Christian Dörfler vom österreichischen Fachverband der Kino-, Kultur- und Vergnügungsbetriebe begrüßt die Initiative: "Der HDF Kino Filmtheaterkongress in Baden-Baden war und ist für viele österreichische Kinobetreiber*innen seit Jahrzehnten der wichtigste Branchentreff im deutschsprachigen Raum. Die vergleichbare Situation in der D-A-CH Region ermöglicht einen äußerst bereichernden fachlichen Austausch unter den Expert*innen auf kurzen Wegen. Wir bedanken uns beim HDF Kino e.V. für die Einladung und freuen uns sehr, Partner bei der diesjährigen KINO 2022 sein zu dürfen - Arbeiten wir gemeinsam an der Zukunft unserer Branche!"

Edna Epelbaum, Präsidentin des Schweizerischen Kino-Verband SKV, betont: "Gerade in Zeiten wie diesen ist es wichtig, dass wir gemeinsam den Austausch pflegen. Dies nicht (nur), um unsere Leidenschaft für das Kino zu feiern, vielmehr, um Erfahrungen zu teilen, Synergien zu nutzen und uns gemeinsam für die Zukunft des Kinos vorzubereiten: Was will das Publikum? Was bedeutet der Standort Kino in naher und ferner Zukunft? Dies sind Fragen, die wir gemeinsam auf nationaler und internationaler Ebene beantworten müssen."