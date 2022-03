Foto des Tages: "Peterchens Mondfahrt" feiert Deutschlandpremiere

Kino

In Hamburg ging eine ganz besondere Mondfahrt zu Ende: Die Crew von "Peterchens Mondfahrt" ist am Freitag im Cinemaxx Dammtor gelandet und hat ihren neuen Animationsfilm vorgestellt. Große wie kleine Gäste folgten gespannt, wie Anna und ihr Bruder das Universum retteten - und nicht wenige hatten im Anschluss einen Ohrwurm von Linas zauberhaftem Titelsong "Look up to the sky". Little Dream Pictures startet "Peterchens Mondfahrt" am 31. März in den deutschen Kinos. Das Foto zeigt (v.l.n.r.): Katharina Hoppe (Little Dream Pictures Verleih), Mohammad Farokhmanesh (Produzent), Caroline Schreiber (Synchronstimme Blitzhexe), Ali Samadi Ahadi (Regisseur und Drehbuchautor), Roxana Samadi (Synchronstimme Anna), Lina Larissa Strahl (Sängerin des Titelsongs), Frank Geiger (Produzent), Ali N. Askin (Komponist) und Claudia Hartmann von der MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein. Foto: Jasper Ehrich / Little Dream Pictures (PR-Veröffentlichung)