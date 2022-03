Einschaltquoten: Knapp neuneinhalb Millionen Zuschauer am "Tatort"

Mit 9,41 Mio. Zuschauern (MA: 29 Prozent) war der von Cinecentrum Berlin produzierte ARD-Tatort: Tyrannenmord", der neunte Fall von Wotan Wilke Möhring und Franziska Weisz als Ermittlerduo Thorsten Falke und Julia Grosz, das meist gesehene Programm des Wochenendes. Im ZDF sahen zur gleichen Zeit 4,28 Mio. Zuschauer (MA: 13,2 Prozent) die Folge "Song für die Freiheit" aus der Reihe "Nächste Ausfahrt Glück".

Bei den 14- bis 49-Jährigen war der "Tatort" mit einem Marktanteil von 22 Prozent ebenfalls die klare Nummer eins in der gestrigen Primetime. Erfolgreichstes privates Programm in dieser Zielgruppe war gestern Abend die Vox-Kochshow "Kitchen Impossible", die mit 14,1 Prozent gut einen halben Prozentpunkt über ihrem Vorwochenwert lag.

Kinoerfolge schickten gestern Abend RTL (Tomb Raider"; 9,5 Prozent), Sat1 ((T)Raumschiff Surprise - Periode 1"; 6,5 Prozent) und RTLZWEI (American Pie: Das Klassentreffen"; 6,4 Prozent) ins Quotenrennen. Auf einen 14/49-Marktanteil von 6,3 Prozent kam gestern Abend die Übertragung des Friedenskonzerts "Sound of Piece" vor dem Brandenburger Tor bei ProSieben.

Am Samstagabend war die die Folge "Abgestürzt" aus der ZDF-Krimireihe "Ein starkes Team" mit 7,37 Mio. Zuschauern (MA: 25,5 Prozent) die klare Nummer eins in der Zuschauergunst gewesen. Im Ersten war die Tragikomödie Rückkehr nach Rimini" nach der "Tagesschau" (6,55 Mio. Zuschauer / MA: 23,7 Prozent) gerade einmal auf 2,36 Mio. Zuschauer (MA: 8,2 Prozent) gekommen.

ProSieben hatte am Samstagabend die neue Staffel der erfolgreichen Show "The Masked Singer" gestartet gehabt. Bei den 14- bis 49-Jährigen war sie mit einem Marktanteil von 21,3 Prozent die klare Nummer eins in der Primetime gewesen. Gegenüber dem Start der Herbststaffel 2021, der ebenfalls an einem Samstag stattgefunden hatte, entspricht dies allerdings einem Minus von knapp drei Prozentpunkten. Hauptleidtragender dieses Erfolgs war "Deutschland sucht den Superstar". Nachdem die RTL-Castingshow in dieser Zielgruppe unter die Zehn-Prozent-Marke gefallen war, büßte sie am Samstag noch einmal knapp einen Prozentpunkt ein und war auf einen 14/49-Marktanteil von 8,5 Prozent gekommen.

Am Freitagabend hatte die RTL-Tanzshow "Let's dance" mit 20,2 Prozent zwar leicht unter ihrem Vorwochenwert gelegen, war aber dennoch in dieser Zielgruppe die klare Nummer eins in der Primetime gewesen. Die Sat.1-Castingshow "The Voice Kids" hatte im Wochenvergleich hingegen um gut einen halben Prozentpunkt zulegen können und war auf einen 14/49-Marktanteil von 9,5 Prozent gekommen.

Insgesamt war der ZDF-Krimiklassiker Der Alte" (5,6 Mio. Zuschauer / MA: 19 Prozent) am Freitagabend das meist gesehene Programm gewesen. In der ARD war die Folge "Liebe macht blind" aus der "Klara Sonntag"-Reihe mit Mariele Millowitsch in der Hauptrolle nach dem "Brennpunkt: Krieg in der Ukraine" (4,62 Mio. Zuschauer / MA: 15,8 Prozent) auf 3,71 Mio. Zuschauer (MA: 12,9 Prozent) gekommen.