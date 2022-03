Greig Fraser gewinnt ASC Award für "Dune"

Neben der US-Produzenten- und Autorengilde hat auch die amerikanische Kameravereinigung ihre jährlichen Preise am Wochenende verliehen. Der Australier Greig Fraser erhielt für seine Arbeit an "Dune" - seiner ersten Zusammenarbeit mit Denis Villeneuve - den Hauptpreis. Damit hat er nach "Lion" von 2017 den zweiten ASC Award in der Tasche und bringt sich für die Oscars in Stellung.

Neben der US-Produzenten- und Autorengilde hat auch die amerikanische Kameravereinigung ihre jährlichen Preise am Wochenende verliehen. Den Hauptpreis nahm Greig Fraser für seine Arbeit an Dune" entgegen, bzw. an seiner statt wurde der Preis Katelin Arizmendi, Kamerafrau des zweiten Drehteams von "Dune", überreicht, da Fraser aufgrund eines positiven Coronatests an der Zeremonie nicht teilnehmen konnte. Damit gewann der australische Kameramann die Auszeichnung "Outstanding Achievement in Cinematography in Theatrical Releases" nach "Lion" von 2017 zum zweiten Mal. Mit Regisseur Denis Villeneuve bereitet er derzeit den Dreh von "Dune: Part Two" vor.

Ebenfalls bei den ASC Awards ausgezeichnet wurden Pat Scola und Jessica Beshir. Erstgenannter wurde für "Pig" mit dem "Spotlight Award" gefeiert, Kollegin Beshir wurde für den Dokumentarfilm "Faya Dayi" geehrt, bei dem sie nicht nur das Licht setzte, sondern auch als Regisseurin, Drehbuchautorin und Produzentin auftritt.

Im Fernsehbereich holte sich Kameramann James Laxton für seine Arbeit an der Miniserie The Underground Railroad" in der Regie von Barry Jenkins die Auszeichnung der ASC. Bei den halbstündigen Formaten gewann Michael Berlucchi für die Apple TV+-Serie "Mythic Quest. In den Kategorien "One-Hour Commercial Television Series" bzw. "One-Hour Non-Commercial Television Series" setzten sich Tommy Maddox-Upshaw für "Snowfall" bzw. Jon Joffin für "Titans" durch. Zum ersten Mal wurde eine Frau, Ellen Kuras, mit dem Ehrenpreis, dem ASC Lifetime Achievement Award, gefeiert. Weitere Ehrenpreisträger des Abends waren Peter Levy (Career Achievement in Television Award), John Lindley (President's Award) und Dan Sasaki (Curtis Clark Technical Achievement Award, der zum ersten Mal vergeben wurde).