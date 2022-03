Kinocharts USA: 300 Mio. für den "Batman"

Der Erfolgslauf von "The Batman" in den USA hält an. Als zweitem Film seit Beginn der Pandemie ist es Matt Reeves' Film gelungen, gesamt die 300-Mio.-Dollar-Einspielmarke zu passieren.

Der Erfolgslauf von The Batman" in den USA hält an. Als zweitem Film seit Beginn der Pandemie ist es Matt Reeves' Film gelungen, gesamt die 300-Mio.-Dollar-Einspielmarke zu passieren: Nach 36,8 Mio. Dollar Boxoffice am dritten Wochenende beträgt das Gesamteinspiel nach 23 Tagen 300,1 Mio. Dollar. 30 Mio. Dollar fehlen jetzt noch, dann hat das Reboot des "Batman"-Franchise Batman v Superman: Dawn of Justice" von Zack Snyder aus dem Jahr 2016 überholt. Jetzt schon liegt "The Batman" vor dem Ergebnis von Batman Begins" (205,2 Mio. Dollar) sowie den jeweils Filmen mit dem dunklen Rächer von Tim Burton und Joel Schumacher. Besser liegen außerdem noch The Dark Knight" (533,6 Mio. Dollar) und The Dark Knight Rises" (448,1 Mio. Dollar).

Einen furiosen Start hat das Anime-Prequel "Jujutso Kaisen O" aus dem Hause Crunchyroll hingelegt, das in 2297 Kinos zum Auftakt 19 Mio. Dollar Umsatz erzielen konnte - der beste Start eines Anime überhaupt. Platz drei belegt Uncharted", der nach 8,3 Mio. Dollar am fünften Wochenende gesamt bereits auf 126,2 Mio. Dollar Kasse verweisen kann. Dog" holte sich auf Platz vier am fünften Wochenende weitere 4,3 Mio. Dollar und ist gesamt mit 54,4 Mio. Dollar bereits ein veritabler Hit. Die Top fünf beschließt der neu gestartete Horrorfilm "X" von Ti West, der in 2865 Kinos 4,1 Mio. Dollar einspielen konnte. Spider-Man: No Way Home" hält sich auf Platz sechs und steht mit einem Einspiel von 797,9 Mio. Dollar gerade einmal zwei Mio. Dollar davor, als dritter Film überhaupt gesamt die 800-Mio.-Dollar-Schallmauer zu durchbrechen.