"CODA" gewinnt PGA Award

Nicht der zuvor schon vielfach ausgezeichnete "The Power of the Dog", sondern Sian Heders "CODA" ist soeben mit dem PGA Award ausgezeichnet worden.

Auf der Zielgeraden hat der zahlreich ausgezeichnete The Power of the Dog" starke Konkurrenz um den Oscar als bester Film bekommen. Die Produzenten von Sian Heders Drama CODA" sind soeben ein wenig überraschend bei der Verleihung der PGA Awards mit dem Darryl F. Zanuck Award für den besten Film ausgezeichnet worden. Im vergangenen Jahr hatte sich der spätere Oscargewinner Nomadland" zuvor den PGA Award geholt gehabt.

Mit den Preisen für den besten Animationsfilm und den besten Dokumentarfilm wurden mit Encanto" und Summer of Soul" ebenfalls zwei Oscar-nominierte Produktionen ausgezeichnet.

In den TV-Kategorien gingen die PGA Awards u.a. an die dritte Succession"-Staffel als beste Dramaserie, die zweite Staffel von Ted Lasso" als beste Comedyserie und Mare of Easttown" als beste Miniserie.

Die PGA Awards waren ursprünglich für den 26. Februar angesetzt gewesen, wurden aber bereits Mitte Januar Corona-bedingt auf den 19. März verschoben. Damit fand die Verleihung erstmals nach dem Start des Abstimmungsverfahrens für die Oscars statt.

Alle Gewinner der PGA Awards unter producersguild.org.