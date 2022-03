Kaspar Pflüger wird neuer Prime-Video-Chef in der DACH-Region

Die Frage, was der ehemalige Sat.1-Chef Kaspar Pflüger als Nächstes tun wird, ist gelöst. Amazon macht ihn zum Prime-Video-Nachfolger von Christoph Schneider in der DACH-Region.

Amazon hat gegenüber Blickpunkt:Film am Freitag bestätigt, dass der ehemalige Sat1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger der Nachfolger von Christoph Schneider als Country Director Prime Video für Deutschland, Österreich und der Schweiz wird. Ab dem 25. April tritt Pflüger sein neues Amt an und berichtet an Vice President Prime Video EU, Barry Furlong.

Pflüger war zuletzt fünf Jahre lang Sat.1-Chef, bis er sich in die Elternzeit verabschiedete und dann von Daniel Rosemann auf dem Posten in Doppelfunktion mit der Geschäftsführung von ProSieben abgelöst wurde. Pflüger blieb aber Teil der Seven.One Entertainment Group.

Dr. Christoph Schneider bleibt Teil der Geschäftsführung von Prime Video in Deutschland und übernimmt zusätzlich zu seiner Rolle als Head of Content Deutschland & Benelux, in der er den Einkauf von Lizenzformaten für die Territorien leitet, Leitungsaufgaben beim weiteren Ausbau des Prime Video Geschäfts in Europa.