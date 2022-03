Kein Boykott von "Abteil Nr. 6" durch CineStar

In einem offenen Brief haben der Eksystent Filmverleih und Achtung Panda! Kritik an CineStar geübt, die den finnischen Film "Abteil Nr. 6" wegen eines russischen Darstellers aus dem Programm genommen hätten - dort erklärte man jedoch umgehend, es habe sich nur um ein Missverständnis gehandelt.

Der Umgang mit russischem Filmschaffen und russischen Filmschaffenden bleibt innerhalb der Branche weiter Gegenstand der Diskussion - auch wenn sich jene deutlich in der Mehrheit zu finden scheinen, die sich gegen einen pauschalen Boykott wenden und insbesondere auch auf russische Künstler:innen verweisen, die sich offen gegen den Despoten Putin und seinen grausamen Krieg stellen.

Zeitweilig angeheizt wurde diese Debatte heute von einem offenen Brief des Eksystent Filmverleih und Achtung Panda, in dem massive Kritik an CineStar geübt wurde. Die Kette habe die finnische Oscar-Einreichung (eine Nominierung blieb ihr verwehrt) Abteil Nr 6" wegen des russischen Darstellers Yuriy Borisov aus dem Programm genommen. "Wir sprechen uns gegen einen generellen Boykott russischer Künstler*innen aus, die uns in der Vergangenheit und Gegenwart mit herausragenden Werken Einblicke und Diskussionsräume geboten haben. Und wir sind solidarisch mit den russischen Menschen, die im heutigen Russland auf die Straße gehen und sich gegen das stattfindende Verbrechen positionieren", hieß es in dem Brief unter anderem.

Noch am Vormittag hatte CineStar jedoch auf Nachfrage unverzüglich erklärt, dass es sich um ein Missverständnis handle und der Film umgehend wieder ins Programm genommen würde. Eine neuerliche Erklärung seitens Eksystent erfolgte bislang nicht, der offene Brief findet sich aktuell jedoch nicht auf der Facebook-Seite des Verleihs.