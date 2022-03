Alexander van Dülmen startet Aufruf gegen den Ukrainekrieg

Lizenzhändler und Produzent Alexander van Dülmen hat einen Aufruf gegen Putins Angriffskrieg veröffentlicht, den so viele Filmschaffende und Schauspieler wie möglich unterzeichnen sollen. Neben ihm selbst gibt es nach seinen Angaben mit Till Lindemann, Anna Loos, Susanne Wuest, Jan Josef Liefers, Stefan Ruzowitzky, Elisabeth Duda, Grant Hill und Dennis Davidson bereits erste Unterzeichner.

Der Aufruf im Wortlaut:

"We love Russia and the people of Russia! And we love Ukraine and the people of Ukraine! We are artists, actors, painters, musicians, filmmakers, and theater makers! Together we call:

Vladimir Vladimirovich Putin

Stop war of aggression against Ukraine!

We pay tribute and have enormous respect for everyone in Russia who has the courage to protest against the war!

Our thoughts are with the families of the fallen and all the innocent victims!

We stand behind the people of Ukraine who are defending their independence and young democracy."

Zum Aufruf im Internet