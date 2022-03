Claas Danielsen: "Wir konnten die Branche im Schatten der Pandemie stabilisieren"

Die Mitteldeutsche Medienförderung (MDM) hat im vergangenen Jahr 143 Film- und Medienprojekte mit insgesamt 15,2 Mio. Euro gefördert; davon gingen 11,4 Mio. Euro als Produktionsförderung an 42 Kino- und TV-Stoffe. Wie die MDM mitteilt, sei die Zahl der Produktionen im Vergleich zu 2020 im vergangenen Jahr sowohl durch die beiden Ausfallfonds von Bund und Ländern als auch durch "eine deutlich größere Erfahrung mit Dreharbeiten unter Pandemie-Bedingungen" spürbar gestiegen. Gestiegen seien aber auch die Kosten für die Realisierung vieler Filmprojekte. So wurden rund 1,5 Mio. Euro an zwölf Projekte im Projekte im Produktionsstadium, die durch diese Förderung trotz der Corona-Beschränkungen hätten realisiert werden können. Ermöglicht worden sei dies auch dadurch, dass die Ländergesellschafter der MDM, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, erneut zusätzliche Mittel bereitgestellt hätten.

Erneut auf 300.000 Euro verdreifacht worden war das Budget für den Kinoprogrammpreis Mitteldeutschland, mit dem alle Kinos ausgezeichnet wurden, die sich beworben hatten.

MDM-Geschäftsführer Claas Danielsen zur Förderbilanz 2021: "Dank unserer Förderung sind Ausgaben von rund 33 Millionen Euro in den Wirtschaftskreislauf der drei mitteldeutschen Bundesländer geflossen. Der erwirtschaftete Regionaleffekt liegt damit auch im Corona-Jahr 2021 bei rund 200 Prozent. Dank der großen finanziellen Unterstützung unserer Gesellschafter konnten wir auch 2021 eine sehr nachhaltige Arbeit für den Medienstandort Mitteldeutschland leisten und die Branche im Schatten der Pandemie stabilisieren. Einen entscheidenden Beitrag dazu hat auch unser Aufsichtsratsvorsitzender, Sachsen-Anhalts Staatsminister Rainer Robra, geleistet. Ihm gilt mein ganz besonderer Dank für seine leidenschaftliche und weitsichtige Unterstützung der MDM und damit der Medienbranche in der Region in den letzten vier Jahren. Gleichzeitig möchte ich mit dem heutigen Tag unseren neuen Aufsichtsratsvorsitzenden Malte Krückels, Staatssekretär in der Thüringer Staatskanzlei, herzlich in seiner neuen Aufgabe willkommen heißen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit in den nächsten Jahren, in denen wir mit unseren Gremien große Herausforderungen im Zuge des tiefgreifenden Branchenwandels zu bewältigen haben."

Zu den von der MDM im vergangenen Jahr geförderten Projekten zählen u.a. die deutschen Kinoproduktionen Die stillen Trabanten" (Sommerhaus Filmproduktion), Irgendwann werden wir uns alles erzählen" (Rohfilm Factory), Sonne und Beton" (Seven Elephants) und Klandestin" (Cala Film Central), High-End-Serien wie "Torstraße 1" (X Filme Creative Pool), Ze Network" (Syrreal Entertainment), "Lauchhammer" (Moovie) und Catapult" (Rohfilm Productions), internationale Koproduktionen wie "Evolutions" (Match Factory Productions), The King's Land" (Zentropa Berlin), "The End" (Match Factory Productions) und Hello" (42film), Kinder- und Animationsstoffe wie "Alfons Zitterbacke - Endlich Klassenfahrt!" (X Filme Creative Pool), Bibi & Tina - Einfach anders" (DCM Pictures), Big Man" (ostlicht Filmproduktion), Tafiti - Ab durch die Wüste" (Tradewind Pictures) sowie die Animationsserien "Tilda Apfelkern 2" (Mideu Films) und Fritzi und Sophie - Grenzenlose Freundschaft" (Balance Film) und Nachwuchsprojekte wie "Tal der Könige" (Elemag Pictures) und Nachts träume ich vom Ordnen" (Neue Celluloid Fabrik).

Von der MDM geförderte Produktionen konnten im vergangenen Jahr auch zahlreiche Auszeichnungen entgegen nehmen. So gewann u.a. Stolen" den Preis als bester Dokumentarfilm beim Filmfestival Max Ophüls Preis, Große Freiheit" wurde in Cannes mit dem Preis der Jury in der Sektion "Un Certain Regard" ausgezeichnet, Fabian oder Der Gang vor die Hunde" gewann beim Deutschen Filmpreis u.a. die Lola in Silber und die vierteilige Doku-Serie "Afghanistan. Das verschwundene Land" wurde beim Grimme-Preis mit dem Publikumspreis ausgezeichnet.

Zum Stärkung des Standorts hatte Anfang 2021 die Gründerinitiative MEDIAstart unter dem Dach der MDM ihre Arbeit aufgenommen gehabt, in deren Rahmen jährlich bis zu zehn junge Medienunternehmen aus Mitteldeutschland dabei unterstützt werden sollen, rasch und dauerhaft auf dem Markt Fuß zu fassen. In die Premierenausgabe des Programms aufgenommen wurden die Black Mary Films GmbH, die Heartucate UG, die Mitmalfilm UG und die New Matter Films GmbH aus Sachsen, die Hug Films GbR, die Maywood Media GmbH und die Set Jetting TV UG aus Sachsen-Anhalt sowie die Cala Film Central GmbH & Co KG, die Pabstein Games GmbH und die Rosa Krokodil UG aus Thüringen.

Ebenfalls in 2021 gestartet hat die MDM eine Fachkräfteinitiative. Um dem Personalmangel in der Film- und Medienbranche entgegen zu wirken, sollen beispielsweise Produzent*innen mitteldeutsche Kreative, Fachkräfte und Nachwuchs noch umfassender als bisher in die Realisierung MDM-geförderter Projekte einbinden und ihnen Qualifizierungsmöglichkeiten bieten.

Auch hat sich die MDM im vergangenen Jahr klar zu den Themen "Gendergerechtigkeit" und "Nachhaltigkeit" bekannt. So befanden sich unter den 104 für die Förderkategorien Produktion, Projektentwicklung und Stoffentwicklung eingereichten Projekten 44 mit Beteiligung einer Produzentin, 51 mit Beteiligung einer Autorin und 31 mit Beteiligung einer Regisseurin.

Zum 1. Januar 2022 war eine bereits Anfang Oktober 2021 verkündete Nachhaltigkeitsinitiative als Bündnis aus Produktionsfirmen, Sendern, Streaminganbietern und Filmförderungen gestartet, an der auch die MDM beteiligt ist. Alle Beteiligten verpflichten sich darin zur Einhaltung verbindlicher ökologischer Mindeststandards in allen Bereichen der Produktion.