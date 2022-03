VoD-Charts: Ey, Super!

Mit großem Abstand ist die Serie "Supernatural" der Gewinner der Woche in den VoD-Charts. Bestes SVoD-Original war "The Adam Project"

"Supernatural" zählt zu jenen Langlauf-Serien, die nicht so im Hype-Fokus aufgeregter Streaming-Berichterstattung steht. Aber: Sie muss mehr als eine Handvoll Hardcore-Fans haben, denn anders wären die aktuellen VOD-Ratings-Daten kaum erklärbar. Also: Eine breite Fanbase sorgte dafür, dass die Mystery-Horror-Drama-Serie mit einer Bruttoreichweite von mehr als sieben Mio. durchs Ziel ging. Auf Platz zwei folgt ein Film, namentlich "The Adam Project" (4,04 Mio.) mit Ryan Reynolds, der auf Netflix zu sehen ist. Bronze geht im Auswertungszeitraum 11. bis 17. März an die unverwüstliche Comedy "The Big Bang Theory" (3,96 Mio.).

VoD-Charts

1. Supernatural 7,07 Mio.

2. The Adam Project 4,04 Mio.

3. The Big Bang Theory 3,96 Mio.

4. The Last Kingdom 3,55 Mio.

5. Star Trek: Picard 3,52 Mio.

6. Inventing Anna 3,09 Mio.

7. The Witcher 2,75 Mio.

8. The Walking Dead 2,52 Mio.

9. The Office 2,46 Mio.

10. An der perforierten Linie abreißen 2,37 Mio.

Quelle: VOD-Ratings.com