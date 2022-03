Bundestag beschließt Ende fast aller Corona-Maßnahmen

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz erreicht (trotz potenzieller Untererfassung) derzeit täglich neue Höchststände, ebenso wie die Zahl der vom RKI registrierten Neuinfektionen, die zum Stand am Freitagmorgen nur noch knapp unter 300.000 lag. Ein nennenswerter Impffortschritt ist aktuell nicht mehr zu verzeichnen. Zudem ist vor allem in den östlichen Bundesländern die Hospitalisierungsrate bei steigender Tendenz hoch, laut RKI lag sie in Sachsen-Anhalt zuletzt bei 12,56, in Thüringen bei 18,06 und in Mecklenburg-Vorpommern sogar bei 19,99; positiv stechen Sachsen mit 7,89 und Brandenburg mit 6,48 hervor. Entscheidend ist jedoch: Die Zahl der schweren Verläufe hält sich nach wie vor im Rahmen.

Der Bundestag jedenfalls hat mit 388 Stimmen bei 277 Gegenstimmen und zwei Enthaltungen (also ausschließlich mit den Stimmen der Koalition) erwartungsgemäß die bereits angekündigte Änderung des Infektionsschutzgesetzes beschlossen, auf dessen Basis ab 20. März die meisten Corona-Beschränkungen wegfallen sollen - das gilt unter anderem auch für die Maskenpflicht, die nur im ÖPNV, Krankenhäusern, Altenheimen und sonstigen Orten, an denen "vulnerable Gruppen" anzutreffen sind, aufrecht erhalten wird. Damit fällt die Maskenpflicht unter anderem in Geschäften.

Eine Ausnahme schafft allerdings die Hotspot-Regelung, die in Regionen mit besonders hoher Belastung für das Gesundheitssystem weitere Maßnahmen zulässt - allerdings nur auf Beschluss der Landesparlamente, nicht der Landesregierungen. Noch heute wird sich auch der Bundesrat mit der gesetzesänderung befassen, blockieren kann das Länderparlament sie aber nicht.

Im Vorfeld hatte es unter anderem von Seiten der Länder heftige Kritik am Gesetzesvorhaben gehagelt, bei einer Anhörung im Gesundheitsausschuss hatten Anfang der Woche auch Gesundheits- und Pflegeverbände ihrer Sorge angesichts der weitreichenden Lockerungen Ausdruck verliehen und sich dabei für ein Festhalten an der Maskenpflicht im öffentlichen Raum ausgesprochen.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach verteidigte heute im Bundestag den "schweren Kompromiss". Man könne nicht weiter das gesamte Land unter Schutz stellen, um eine "kleine Gruppe" von Impfunwilligen und Menschen, die nicht bereit seien, Maßnahmen mitzutragen, zu schützen. Eine flächendeckende Überlastung der Kliniken stehe durch die Omikron-Variante nicht zu befürchten. Parallel dazu sprach sich Lauterbach mit Blick auf den Herbst aber weiter für eine allgemeine Impfpflicht aus.

Bundeskanzler Olaf Scholz sieht das geänderte Infektionsschutzgesetz als rechtliche Grundlage, auf der für die Zukunft aufgebaut werden können. Er rief die Bürger:innen dazu auf, freiwillig weiter Vorsicht walten zu lassen und unter anderem dort Masken zu tragen, "wo es aus eigenem Gefühl heraus" Sinn mache.

Nicht zuletzt für viele Kinos bedeutet der Stichtag 20. März keine umgehende Aufhebung geltender Maßnahmen. Die meisten Bundesländer haben bereits angekündigt, zumindest einen Großteil der aktuell noch geltenden Maßnahmen nicht umgehend zu beenden, sondern eine Übergangsfrist bis 2. April nutzen zu wollen. Teils wurde dies bereits beschlossen (wie zum Beispiel in Brandenburg, wo zunächst weiter 3G für den Kinobesuch gelten soll), teils sollen die Entscheidungen unmittelbar im Anschluss an das heutige Bundestagsvotum fallen. In Einzelfällen sollen Maßnahmen sogar noch einmal nachgeschärft werden.