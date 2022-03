Zum Start der Serie "All In": "Hier gilt maximale Freiheit"

Die Miniserie "All In" von den Filmstudenten Daniel Popat, Marco Hülser und Lukas Lankisch feiert am 19. März um 21.45 Uhr auf One Premiere und startet am 23. März mit fünf anderen Short-Dramedys in der ARD-Mediathek. Blickpunkt:Film sprach mit dem Trio und mit Christoph Pellander von der Degeto über die Serie, Talentförderung und den Blick der jungen Generation aufs Fernsehen.

Die Miniserie "All In" von den Filmstudenten Daniel Popat, Marco Hülser und Lukas Lankisch feiert am 19. März um 21.45 Uhr auf One Premiere und startet am 23. März mit fünf anderen Short-Dramedys von MDR und WDR in der ARD-Mediathek. Blickpunkt:Film sprach mit dem Trio und mit Christoph Pellander von der Degeto über die Serie, Talentförderung und den Blick der jungen Generation aufs Fernsehen.

Wie kommt eine Miniserie von Filmstudenten, an der kein Sender beteiligt war, zur Degeto und in die ARD-Mediathek?

LUKAS LANKISCH: Durch tagelanges Schuften und unzählige Anrufe.

CHRISTOPH PELLANDER: Man könnte es auch einfach "stalken" nennen. Nein, Scherz - ganz so war es dann doch nicht. Wir versuchen in Ludwigsburg genauso wie an allen anderen Filmhochschulen in Deutschland sichtbar zu sein. Ich bin zum Beispiel einmal im Jahr einen Tag an der Filmakademie Ludwigsburg. Daniel hatte mir nach unserem ersten Zusammentreffen bereits die ersten fertigen Folgen zugeschickt. Letztlich war es aber Produzent Christian Rohde, der mich in seiner Funktion als Dozent in Ludwigsburg erneut auf "All In" hinwies.

DANIEL POPAT: Als wir damals Unterricht bei Christoph Pellander hatten, wollte ich natürlich die Gunst der Stunde nutzen. Ich schickte Christoph einen Link zu den ersten vier Folgen, die wir 2019 innerhalb des Studiums gedreht hatten.

CHRISTOPH PELLANDER: Vor dem Hintergrund, dass wir vor allem über non-lineares Programm neue Zuschauergruppen erreichen wollen, brauchen wir auch neue Geschichten und Erzählformen. Dafür ist der Nachwuchs der richtige Partner. Die Arbeit und der Austausch mit jungen Kreativen ist nicht nur inspirierend, sondern auch sehr wichtig. Am Beispiel von "All In" hat sich dann gezeigt, dass die Degeto gar nicht immer von Beginn an in die Entwicklung von Stoffen einbezogen sein muss, sondern dass wir auch Projekte dann einkaufen können, wenn sie inhaltlich unser Portfolio erweitern.

Ist das der simple Trick, um junges Publikum wieder zur ARD, zu den Öffentlich-Rechtlichen zu bringen. Man lässt die Jungen Programm für ihre Generation machen?

CHRISTOPH PELLANDER: Weniger Trick, mehr Überzeugung. Ich bin gerade im Austausch mit jungen Kreativen rund um unseren neuen Mediatheks-Award, dem Killerstories Series Award, der 2021 von der Degeto und der ARD-Mediathek ausgelobt wurde. Fast 100 Stoffe sind bei uns eingegangen. Da wurde ich nicht selten gefragt: "Wie wollt ihr's denn haben?" Meine Antwort war immer dieselbe: "Schreibt die Stoffe so, wie Ihr sie gerne sehen möchtet!" Es gilt hier maximale Freiheit. Das ist das Konzept für den Preis, für die Formate und für die Mediathek.

Was war der ursprüngliche Zweck von "All In"? War das eine Art Zwischenprüfung innerhalb des Studiums?

MARCO HÜLSER: Es war tatsächlich unsere Semesterarbeit. Wir müssen während des Studiums mehrere Filme drehen. Die ersten vier Folgen von "All In" haben wir in unserem zweiten Jahr gedreht. Es war meine "Filmgestaltung 2" und Daniels "Regie 2". Die Vorgabe war, einen Kurzfilm zu drehen. Wir haben das den Dozenten auch bis kurz vor Drehbeginn so verkauft, haben es dann aber als Serie umgesetzt, so wie wir es von Anfang an vorhatten. Bei der Rohschnitt-Sichtung war dann klar, dass das Material für eine Serie taugt, und so durften wir auch offiziell eine Serie umsetzen.

Haben Sie bei der Entscheidung pro Serie schon an eine spätere Auswertung gedacht?

DANIEL POPAT: Genau vor dieser Frage standen wir. Nach unseren ersten Kurzfilmen haben wir uns gefragt, welchen neuen Markt gibt es zu entdecken? Und so kam es zur Idee einer Mini- / Webserie, die wir unseren Lehrenden notgedrungen als Kurzfilm verkaufen mussten, um den Auflagen der Filmakademie gerecht zu werden. Interessant ist auch, dass Marco Dokumentarfilm studiert und ich Spielfilm-Regie. Solch eine Fusion gab es, soweit ich weiß, an der Filmakademie noch nicht. Diese beiden Ausrichtungen der Regie fusionierten letztlich auch innerhalb der Arbeit zu "All In".

MARCO HÜLSER: Normalerweise arbeitet man als Regisseur für sich und tut sich nicht zusammen. Der Filmakademie haben unsere ersten vier Folgen sehr gut gefallen, und man hat uns dann die Möglichkeit gegeben, nach dem Semester weitere vier Folgen zu drehen, die dann außerhalb der Semesterarbeit entstanden.

LUKAS LANKISCH: In unserem Fall, haben wir es geschafft, aus der Not eine Tugend zu machen und mit den kleinen Mitteln für einen Kurzfilm eine Serie konzipiert. Unsere Projekte an der Filmakademie auch auswerten zu können, ist für uns recht früh ein großes Anliegen. Wer will schon sein Herzensprojekt später in irgendeine Schublade stecken. Nicht immer geht dieser Plan auf. In unserem Fall hat es ganz gut geklappt.

"All In" ist zu einem Großteil improvisiert. Wie würden Sie Ihre Arbeitsweise beschreiben?

MARCO HÜLSER: Ich komme aus dem Dokumentarfilmbereich. Da gibt es in Bezug auf Improvisation gewisse Parallelen, weil man nicht sehr oft in das Geschehen eingreift. Daniel ist quasi gelernter Impro-Schauspieler. Wir wollten sein Impro-Talent und meine Dokumentarfilm-Kenntnisse in einem Projekt zusammenbringen und etwas drehen, dass sowohl szenisch als auch dokumentarisch ist. Die einzelnen Szenen kann man in fünf Zeilen zusammenfassen und wir haben dann für jede Szene ein Szenenziel definiert, das durch Improvisation erreicht werden musste.

DANIEL POPAT: Sehr hilfreich war auch, dass wir Heiko Pinkowski als weiteren Hauptdarsteller mit im Boot hatten, weil er im Bereich Mumblecore schon viele tolle Filme gemacht hat. Er war uns ein großartiger Anspielpartner.

LUKAS LANKISCH: Produktionell gesehen ist es ebenfalls eine ganz andere Arbeitsweise als in einem klassisch aufgelösten Format. Im Gegensatz zu meinen vorherigen Projekten galt es hier auch in der Produktion flexibel zu bleiben. Eine detaillierte Vorbereitung, mit festen Drehorten oder einem minutengenauen Zeitplan hätte die Improvisation in ihrer Freiheit wohl auch eingeschränkt. Aber wir waren auch alles andere als ein verplanter Haufen - nur eben vorbereitet auf alles, was kommen könnte und hatten ein fantastisches Team, das dies ermöglicht hat. Insgesamt ein Learning, welches mir enorm bei weiteren Projekten geholfen hat.

War die Tür für "All In" zur Degeto auch deshalb offen, weil Sie zuletzt einige Impro-Formate mit Jan Georg Schütte und mit Florida Film gemacht haben?

CHRISTOPH PELLANDER: Mit "Kranitz" und Das Begräbnis" haben wir mit Impro-Formaten von Jan Georg Schütte sehr gute Erfahrung gemacht. Ebenso mit Für immer Sommer 90". Machart und Erzählweise passen zu uns. Zwischen den Kreativen und der Degeto existiert großes Vertrauen, denn zur Impro gehört auch immer eine Portion Wundertüte. Das macht es für uns aber auch spannend und lässt oftmals auch Genres ineinander verschwimmen. Auf diese Genrevielfalt achten wir bei den Projekten für die Mediathek. Die Entscheidung für "All In" war neben der inhaltlichen Überzeugung aber auch zweifellos ein deutliches Zeichen in Richtung Filmnachwuchs: Wir sehen euch, auch mitten im Prozess eurer Ausbildung. Wir möchten früh Kontakte knüpfen und zeigen, wer die Degeto ist. Denn diese jungen Talente sollen zukünftig unsere Partner:innen werden. In den letzten Jahren haben viele Debütant:innen in den Gewerken Drehbuch und Regie für die Degeto gearbeitet. Auch der Impuls-Preis ist dafür ein bereits fest etabliertes Tool.

Können Sie mit der Referenz Jan Georg Schütte etwas anfangen oder sind doch eher die Berlin-Mumblecore-Filme eine Inspirationsquelle?

DANIEL POPAT: Ich feiere die Lass-Brüder sehr, fand Love Steaks" toll. Ich habe Jakob Lass auch schon getroffen und ausgefragt. Der Kameramann von "Love Steaks" war auch ein Ansprechpartner für unseren Kameramann. Formate wie "Für immer Sommer 90" oder "Klassentreffen" habe ich erst im Nachhinein durch den Unterricht von Christoph Pellander kennen gelernt. Ich fand total spannend und auch bestärkend zu sehen, dass es dafür anscheinend einen Markt gibt. Interessant, was da möglich ist, die hatten bei "Klassentreffen" ja 24 Kameras und alles improvisiert.

MARCO HÜLSER: Bei Mumblecore gibt es ja bestimmte Regeln, die über die Jahre von verschiedenen Filmemachern aufgestellt wurden. Mir war aber von Anfang an wichtig, dass wir uns davon freimachen, um auf unser Gefühl zu hören. Und das haben wir aus meiner Sicht auch gemacht.

DANIEL POPAT: Unser Projekt haben wir in der Filmhochschule mit dem Claim, "Dick & Doof' im Jahre 2019" gepitcht. Da haben sich nicht allzu viele Leute bei uns angestellt, die mitmachen wollten. So ohne richtiges Drehbuch war das vielen zu riskant. Wir waren zunächst nur zu zweit. Erst als uns die UFA darauf aufmerksam gemacht hat, dass wir mit acht Folgen ernster genommen werden, weil das dann eher als eine erste ganze Staffel betrachtet wird, kam die Einsicht, dass wir ein bisschen professioneller werden sollten. Wir haben dann Lukas als Producer und Partner gefunden, und von da an wurde das Team immer größer und größer, wodurch aber die reine Impro-Arbeit auch anstrengender wurde, weil man im größeren Team nicht mehr ganz so flexibel ist.

Herr Pellander, alle Sender haben sich inzwischen Diversität sowohl bei den Themen als auch beim Personal auf die Fahnen geschrieben. "All In" ist eine sehr diverse Serie. Man hat den Eindruck, mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten führt fast zwangsläufig zu diverserem Programm, weil es für sie selbstverständlich ist?

CHRISTOPH PELLANDER: Ja, "selbstverständlich" ist das richtige Wort. In der Degeto sind nicht weniger als zehn Prozent der Mitarbeiter:innen Auszubildende oder Trainees. Und sie werden natürlich gehört, denn ihr Sehverhalten spiegelt das der jungen Menschen wider, die zu wenig über unser Programm wissen. Tatsächlich spüre ich hier auch schon einen Wandel - unsere sehr divers aufgestellte Serienoffensive und dazu der Einkauf von Lizenz-Serien bringen die Mediathek mehr und mehr ins Bewusstsein der Jungen. Auch der jungen Filmemacher:innen. Wenn man mit dem Nachwuchs arbeitet ist eines unübersehbar: Die Teams sind deutlich diverser aufgestellt, auch hinter der Kamera. Aber auch davor, wie im Fall von Bienchen, gespielt von Lucy Alena Wilke, eine Schauspielerin in "All in" mit Behinderung. Wir reden aber nicht nur von diverser Besetzung, sondern genauso von diverser Erzählung. Und hier kommen sehr viele Impulse von jungen Autor:innen und Filmemacher:innen ins Spiel, weil sie ihre Sicht auf die Welt mitbringen. Beispiele sind Sarah Kilter und Süheyla Schwenk mit "Lamia" oder Benjamin Gutsche mit "All You Need". Der Impuls für diese LGTBQI+ - Serie kam seinerzeit von der Degeto, das Narrativ des Alltagsrassismus über die schwarze Hauptfigur vom Autor. Sie haben also Recht, mit jungen Menschen zu arbeiten, bedeutet automatisch divers zu denken.

Trifft das zu? Ist Diversität für Sie kein Thema, das man auf dem Plan haben muss, sondern etwas das man lebt, weil es auch dem Alltag an der Filmakademie entspricht?

LUKAS LANKISCH: Tatsächlich machen wir uns, speziell in dieser Serie, darüber keine Gedanken. "All In" funktioniert aus diesem freien Erzählen heraus. Man dreht einfach an den Orten, die authentisch wirken und mit Menschen, die es für unsere Geschichte braucht.

DANIEL POPAT: Für mich war es noch nie ein Thema, mir Diversität auf die Fahne zu schreiben. Ludwigsburg ist sicherlich ein Keyword. Je breiter sich eine Schule aufstellt, desto leichter tut sie sich am Ende des Tages damit, ein und dasselbe Narrativ nicht wieder und wieder zu reproduzieren. Und jeder der Regie oder Drehbuch studiert bringt ja eine Biografie mit. Viele Dinge, die wir in "All In" thematisieren, kenne ich aus meinem eigenen Leben.

Neben der Mediatheken-Auswertung ab dem 20. März, läuft "All In" am 19. März auch auf One. Hat die lineare Ausstrahlung für Sie noch eine besondere Bedeutung?

LUKAS LANKISCH: Für uns ist diese Gesamtpräsenz innerhalb der ARD schon wichtig. Langfristig ist aber die Mediathek das spannendste an dem Auswertungsmodell. Gerade auch, weil die Serie unterschiedlich lange Folgen hat, ist sie dort am besten aufgehoben.

MARCO HÜLSER: Dass das jeder in Deutschland ohne Zugangsdaten sehen kann, man den Link einfach frei verschicken kann - das ist das Beste, was uns passieren konnte.

CHRISTOPH PELLANDER: Die Mediathek wird in den Köpfen der Leute immer präsenter. Unsere Serien und Filme verzeichnen kontinuierlich höhere Abrufzahlen. Eine lineare Ausstrahlung ist in der Sache aber immer sehr dienlich, weil sie einer Serie in der Mediathek eine zusätzliche Schubkraft gibt. Die Sendervielfalt ist hier ein großer Vorteil der ARD, wie sich auch gerade bei der Miniserie "ZERV" zeigte, die aufgrund der Sondersendungen kurzfristig auf ONE verlegt wurde. Wir merken verstärkt, dass immer weniger Zuschauer*innen sich linear noch alle Folgen einer Serie anschauen. Vielleicht kommen wir auch irgendwann dahin, dass nur der Pilot unserer Serie linear ausgestrahlt wird und der Rest in der Mediathek abrufbar ist. Wir müssen hier deutlich flexibler denken. Ein weiterer Aspekt beinhaltet schlichtweg rechtliche Hürden, denn noch muss Programm der Mediathek auch linear ausgestrahlt werden. "All In" passt aber auch sehr gut zu One, hier gehen wir also Hand in Hand. Priorität hat jedoch natürlich die non-lineare Ausstrahlung und auch unsere Social-Media-Kampagne ist voll darauf ausgelegt.

DANIEL POPAT: Wir haben in letzter Zeit festgestellt, welche Möglichkeiten wir als Kreative auch mit unseren deutschen Sendern haben. Man träumt als Nachwuchs immer groß, man möchte seine Stoffe bei Global Playern wie Netflix unterbringen. Wer will das nicht? Aber die Mediatheken waren so etwas wie ein Mindchanger. Wir schätzen in unserem Fall die kreativen Freiheiten.

Christoph Pellander hat erwähnt, dass die Degeto gezielt auch mit dem Nachwuchs für die festen Programmplätze plant. Wie sieht es mit Ihnen aus. Könnten Sie sich vorstellen auch fürs lineare Fernsehen zu arbeiten?

LUKAS LANKISCH: Ich habe ein totales Faible für Marken oder IPs und hätte großen Spaß in dieser Richtung etwas zu entwickeln. Da stünde für mich nicht im Vordergrund, ob das für einen Sendeplatz oder für die Mediathek wäre. Themen, die relevant sind, die wir als relevant betrachten und nicht mit Blick auf eine Zielgruppe, die ein gewisses Altersspektrum abdeckt, sondern für eine Zielgruppe, die ein gewisses Interessenspektrum abdeckt. Wichtiger für mich ist die Möglichkeit mit dem Sender oder Streamer auch darauf zu achten, wie man es schafft seine Produktionen sichtbar zu machen. Damit das mit dem "Verschwinden in der Schublade" nicht passiert.

MARCO HÜLSER: Ich glaube, wenn man ein junges Publikum mit jungen Themen erreichen will, sollte man sich von festen Sendeplätzen frei machen. Ich persönliche schaue nur noch in der Mediathek, selbst die Nachrichten. Als Filmemacher finde ich es interessant, langfristig etwas für Mediatheken zu produzieren.

DANIEL POPAT: Natürlich will ich lineares Fernsehen machen, aber es hat seine Strahlkraft verloren. Mit den bestehenden Formaten kann ich nicht viel anfangen. Es sei denn, man würde mal eine andere Herangehensweise ermöglichen, z. B. eine In aller Freundschaft"-Folge als Impro angehen. Viel mehr bin ich daran interessiert, neue Formate zu kreieren, auch fürs lineare Fernsehen. Etwa eine Serie wie damals Türkisch für Anfänger", die ja eine Generation geprägt hat.

Also, wenn Sie die Jungs für Ihren Donnerstagskrimi gewinnen wollen, haben Sie noch etwas Arbeit vor sich, Herr Pellander.

CHRISTOPH PELLANDER: Am Ende hat Zusammenarbeit auch mit Zusammenwachsen zu tun. Vielleicht machen die drei ja auch beim nächsten Killerstories Series Award mit, für den wir übrigens mit Christian Schwochow einen anderen namhaften Ludwigsburg-Absolventen als Mentor gewinnen konnten. "All In" wäre nicht das erste Nachwuchsprojekt, über das sich eine spätere Zusammenarbeit für unsere Sendeplätze ergibt. Ich bin überzeugt, es gibt auch auf Nachwuchsseite eine Offenheit für unsere linearen Sendeplätze. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer der drei Kollegen aus Ludwigsburg beim Angebot für das Drehbuch, die Regie oder die Produktion eines Thrillers oder einer modernen Romantic-Comedy sagen würde, da habe ich keine Lust drauf. Ich könnte mir vielmehr vorstellen, dass sie ihre eigene Erzählform einbauen und wir und die Zuschauer:innen davon profitieren.

LUKAS LANKISCH: Ich bin tatsächlich mit Degeto-Redakteurin Carolin Haasis gerade dabei, ein Projekt zu entwickeln, das auch Debüt-Status hat. Da gibt es auf der einen Seite große Unterstützung, aber genauso großes Vertrauen, und es wird Wert darauf gelegt, dass man sich und seine Farbe dabei findet. Das unterstützt mich gerade enorm, da ich mit meiner neu gegründeten Produktionsfirma einen guten Übergang ins Berufsleben hätte.

CHRISTOPH PELLANDER: Auch so eine unique Idee, wie wir sie nicht alle Tage bekommen: Die Serie spielt nur auf der Autobahn, die Insassen hängen in allen Folgen in einem Stau fest und verhandeln dabei ganz unterschiedliche Fragen und Lebenskrisen. Die Entwicklung macht großen Spaß.

Nochmal zu "All In": Die Serie endet vollkommen offen, alles hängt in den Seilen. So darf man das nicht aufhören lassen! Wäre denn die Degeto zu einer Fortsetzung bereit?

MARCO HÜLSER: Wir hoffen sehr, dass es mit der Degeto weiter geht. So viel können wir schon verraten. Unsere zwei Protagonisten verschleppt es nach Indien. Und auch dort müssen Jamu und Uwe wieder einmal aufs Ganze gehen.

CHRISTOPH PELLANDER: Wir sind natürlich neugierig zu lesen, was die Macher sich ausgedacht haben und erwarten auch, dass sie zuerst mit uns sprechen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir uns darüber unterhalten, wie ein Zukunftsszenario im Rahmen ihrer zeitlichen Kapazität und ihres Studiums aussieht.

Wer bekommt eigentlich das Geld, das die Degeto für "All In" gezahlt hat?

LUKAS LANKISCH: Das wird aufgeteilt. 50 Prozent bekommt die Filmakademie für ihre Aufwendungen, 50 Prozent bekommen die Studierenden. Das ist eine fixe Regelung.

CHRISTOPH PELLANDER: Und sie müssen das Geld nicht in die Entwicklung einer neuen Staffel investieren, das würde dann schon die Degeto bezahlen.

LUKAS LANKISCH: Das war jetzt praktisch eine Zusage!

Das Interview führte Frank Heine