Sektionsvorstand Fernsehen der Produzentenallianz wiedergewählt

Mit großer Mehrheit ist der Sektionsvorstand Fernsehen der Allianz Deutscher Produzenten - Film & Fernsehen bei einer Mitgliederversammlung wiedergewählt worden. Wie die Produzentenallianz heute mitteilt, habe sich das Gremium im Vorfeld der gestrigen Wahl geschlossen zur Wiederwahl bereit erklärt gehabt.

"Ich freue mich sehr über die Wiederwahl und bin den Kollegen für ihre Arbeit sehr dankbar. Die Sektion Fernsehen hat einen starken Vorstand und ist ein zentraler Bestandteil der Produzentenallianz. Von der großen Mehrheit bei der Wiederwahl geht ein starkes Signal der Stabilität aus", erklärt der Vorsitzende des Sektionsvorstands, Alexander Thies, der wie seine Stellvertreterin Barbara Thielen und die weiteren Vorstandsmitglieder Mischa Hofmann, Andreas Knoblauch, Sebastian Werninger und Friedrich Wildfeuer in seinem Amt bestätigt wurde.

Neben der Wahl des Sektionsvorstands stand gestern auch noch die Verabschiedung des Justiziars der Sektion, Johannes Kreile, statt. Über ihn sagt Alexander Thies: "Johannes Kreile gebührt unendlicher Dank. Er war es, der von Anfang an mit seinem Engagement der Sektion zu großer Wirkungskraft verholfen hat."

Vorgestellt hat sich hingegen Björn Böhning, ab 1. Mai neuer Geschäftsführer der Produzentenallianz wird (wir berichteten). Der Nachfolger von Christoph Palmer betonte: "Es geht um nichts weniger, als die Zukunft des Bewegtbildes, dem sich die Produzentenallianz und diese Sektion verschrieben hat. Produzentinnen und Produzenten muss der Freiraum gegeben werden, das zu tun, was sie am besten können: Inhalte zu produzieren. Dafür sind Verlässlichkeit in der Finanzierung und Planbarkeit von zentraler Bedeutung. Außerdem benötigen wir eine Politik, die den Film als Ergebnis einer kreativen Wertschöpfung begreift; eine Politik, die den gesamten Prozess in den Blick nimmt. Dafür will ich nicht nur meine Kontakte zu Bund und Ländern einbringen und ausbauen. Ich will vor allem meine Erfahrung aus über 10 Jahren Medienpolitik nutzen, um die Interessen der Branche in die politische Sprache zu übersetzen."