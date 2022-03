DOK Leipzig unterstützt Filmemacher:innen in der Ukraine

Am 1. April zeigt DOK Leipzig in der Kinobar Prager Frühling zwei Filme ukrainischer Filmschaffender. Mit dem Erlös sollen Filmemacher:innen in der Ukraine unterstützt werden.

Mit einer Spendenaktion unterstützt DOK Leipzig Filmemacher:innen und ihre Arbeit in der Ukraine. Wie das Festival heute mitteilt, werden am 1. April in der Kinobar Prager Frühling zwei Filme ukrainischer Filmschaffender gezeigt, die vor einigen Jahren Teil des Filmprogramms von DOK Leipzig waren. Der Erlös geht an das jährlich in Kiew stattfindende Dokumentarfilmfestival für Menschenrechte, Docudays UA, das aktuell Geldspenden für ukrainische Filmschaffende, die bei der Dokumentation der Geschehnisse vor Ort finanzielle Unterstützung brauchen, sammelt.

Gezeigt werden am 1. April Mykyta Leskovs animierter Kurzfilm "Deep Love". Der Film über die Ukraine als ein Land auf der Suche nach sich selbst war 2019 in Leipzig mit der Goldenen Taube im Next Masters Wettbewerb ausgezeichnet worden.

Zweiter Film des "Soli-Kinos" am 1. April ist Alina Gorlovas "No Obvious Signs". Der Film über eine hochdekorierte ukrainische Soldatin, die nach ihrer Dienstzeit in der Armee mit den psychischen Folgen ihrer Erlebnisse zu kämpfen hat, war bei DOK Leipzig im Jahr 2018 mit dem "MDR-Filmpreis" für einen herausragenden osteuropäischen Dokumentarfilm ausgezeichnet worden.

Tickets für das "Soli-Kino", bei dem auch eine Spendenbox für Docudays UA aufgestellt werden wird, sind zum Preis von acht Euro (ermäßigt: sieben Euro) ab sofort über Cinetixx oder am 1. April an der Abendkasse erhältlich.

DOK Leipzig weist darüber hinaus auf eine Spendenaktion des Festival-Netzwerks Doc Alliance, dem auch DOK Leipzig angehört, hin. Auf der Streaming-Plattform DAFilms des Netzwerks sind derzeit einige Filme verfügbar, die sich mit der Ukraine in der Zeit vor dem russischen Angriff beschäftigen und Hintergründe zur ukrainischen Kultur und dem gesellschaftlichen Wandel in den vergangenen Jahren liefern. Die Einnahmen gehen zum Teil an Docudays UA, zum Teil an die Rechteinhaber:innen der Filme.