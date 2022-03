Die Showrunner von "WeCrashed": Budenzauber oder süßer Traum

Mit Jared Leto und Anne Hathaway als Stars ist "WeCrashed" eine der höchstkarätig besetzten Serien des Jahres. Was sonst noch besonders ist an der Geschichte von WeWork, berichten die Showrunner Lee Eisenberg und Drew Crevello.

Mit Jared Leto und Anne Hathaway als Stars ist "WeCrashed" eine der höchstkarätig besetzten Serien des Jahres, die heute bei Apple TV+ startet. Was sonst noch besonders ist an der Geschichte von WeWork, berichten die Showrunner Lee Eisenberg und Drew Crevello.

Was wussten Sie über Adam und Rebecca Neumann, bevor Sie auf den Podcast von Wondery aufmerksam wurden?

LEE EISENBERG: Ich hatte wohl schon den einen oder anderen Artikel über die Neumanns und WeWork gelesen, hatte also eine ungefähre Ahnung, um was es geht, als mir der Podcast zugeschickt wurde, noch bevor er auf Sendung ging. Das war spannend, weil man einen wunderbar eloquenten Überblick über die ganze Geschichte erhielt, erschöpfend recherchiert, gut erzählt. Drew und ich sind seit Jahren befreundet und wollten immer schon einmal etwas zusammen machen. Wir unterhielten uns über die Geschichte und waren uns schnell einig, was uns besonders fesselte. Nun geht es uns wie allen, wir lieben Geschichten, die von Aufstieg und Absturz erzählen. Das Einzige, was unterhaltsamer ist als Aufstieg, ist der Absturz. Aber was uns hier so besonders faszinierte und was diese Geschichte von anderen vergleichbaren Stoffen unterscheidet, ist die Liebesgeschichte, die im Zentrum steckt: zwei Menschen, die ohne den anderen nicht sein können. Adam nicht ohne Rebecca, Rebecca nicht ohne Adam.

DREW CREVELLO: Vor Rebecca war Adam ein Schwindler, ein Schlitzohr, ein Glücksritter, der den Leuten allen möglichen Unsinn andrehen wollte: Damenschuhe mit einklappbaren Absätzen, Onesies mit Knieschonern für Babys, wirklich irren Krempel. Bei ihrem ersten Date sagte ihm Rebecca auf den Kopf zu: "Du, mein Freund, steckst voller Scheiße! Du wirst es niemals zu etwas bringen, weil Dir die Dinge egal sind." Das ist absolut wahr.

LEE EISENBERG: Wahr ist auch, dass sie ihm dann an diesem Abend gesagt hat: "Mach, was du liebst, und das Geld wird folgen." Diese Aussage ist tief verwoben in der DNS von WeWork. Wir werden immer öfter gefragt, warum wir die Liebesgeschichte in den Mittelpunkt gestellt haben. Wir können nur mit der Schulter zucken sagen: Weil das die Geschichte ist. Es ist Adams Firma. Aber ohne Rebecca und ihren Einfluss auf Adam hätte es WeWork niemals gegeben.

Wie eng haben Sie sich an den Podcast gehalten? Wie frei waren Sie in der Ausgestaltung ihrer Serie?

DREW CREVELLO: Lee hat es bereits gesagt: Der Podcast ist grandios, wie er die Fakten ausbreitet. Besonders beeindruckend ist die Ökonomie, mit der er den Aufstieg und Fall von WeWork thematisiert. Das hat uns fasziniert. Aber als sich unser Interesse mehr auf Adam und Rebecca fokussierte, merkten wir, dass sich ihre Geschichte mehr oder weniger in den Leerstellen zwischen der Erzählung des Podcasts abspielte. Für einen Geschichtenerzähler ist das ein Geschenk. Der Podcast diente uns als Kompass, er gab die großen Momente der Erzählung vor. Ansonsten waren wir frei, uns unseren Hauptfiguren zu nähern und sie in den Mittelpunkt des Geschehens zu rücken. Zusätzlich zum Podcast haben wir eigene Recherchen angestellt, alle möglichen Quellen gelesen, mit ehemaligen Mitarbeitern von WeWork und guten Freunden von Adam und Rebecca gesprochen, um ein Bild von ihnen abseits der Schlagzeilen zu bekommen und die Geschichte zu entwickeln, die uns am spannendsten erschien.

Mit Adam und Rebecca selbst haben Sie nicht gesprochen?

LEE EISENBERG: Davon haben wir bewusst abgesehen. Adam und Rebecca haben ihre Geschichte zahllose Male erzählt. Gehen Sie auf YouTube, geben Sie "Adam Neumann" ein, dann können Sie sich in extenso anhören, was er zu sagen hat. Wir hatten ein Porträt mit den Mitteln filmischer Dramaturgie im Sinn, da erschien es uns sinnvoll, denen zuzuhören, die Adam und Rebecca miterlebt haben, weil wir sie durch die Augen anderer Menschen sehen und erleben wollten. Kollegen, Freunde, Investoren. Wir heuerten einen eigenen Rechercheur an. Es war wie die Arbeit an einem großen Puzzle. Uns war wichtig, eine Serie zu machen, die Adam und Rebecca nicht auf ein Podest stellt, aber auch nicht den Stab über sie bricht. Sie sind keine Helden, aber sie sind auch keine Antihelden. Wir haben uns ihnen mit großem Respekt genähert, führen sie zu keinem Moment vor. Wir wollten etwas erzählen, das fair ist, interessant, kompliziert. Nur so kann man ihnen gerecht werden, weil sie ausgesprochen komplizierte Menschen sind.

Was haben Sie ausgeklammert?

LEE EISENBERG: Die Kinder sollten außen vor bleiben. Natürlich sprechen wir an, dass sie fünf Kinder haben, mittlerweile mögen es sogar sechs sein. Aber die Kinder sind kein Teil der Geschichte, deshalb hielten wir sie so weit wie möglich raus, gaben ihnen andere Namen.

Gibt es bereits Feedback von Adam und Rebecca Neumann? Haben sie die Show gesehen?

DREW CREVELLO: Das wissen wir nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil wir die Serie bisher fast nur der Presse gezeigt haben. Ich habe mich allerdings mit einer engen Freundin der beiden unterhalten, der die Serie gesehen hat. Und der sagte mir, dass er das Porträt der beiden als fair und ausgewogen empfindet.

Als Sie mit der Arbeit an ¿WeCrashed¿ begonnen haben, war es die Show über Aufstieg und Fall des Gründers von WeWork. Unterwegs wurde es die Serie, in der zwei Oscargewinner die Hauptrollen spielen. Wurde das Projekt damit auf andere Beine gestellt?

DREW CREVELLO: Zunächst ist wichtig, dass ¿WeCrashed¿ für uns nie nur die Geschichte des Gründers von WeWork war. Als wir die Pilotfolge schrieben, war es uns wichtig, dass Adam und Rebecca gleich viel Raum einnahmen. Es geht um die beiden. Wenn der Fokus auf Adam gelegen wäre, hätte sich eine Anne Hathaway wohl kaum für den Stoff interessiert. Aber um Ihre Frage zu bearbeiten: Natürlich hätten wir uns das nicht träumen lassen, beide Hauptrollen mit Schauspielern dieses Format besetzen zu können. Wenn wir nur einen von ihnen bekommen hätten, hätten wir vor Freude Purzelbäume geschlagen. Beide an Bord zu haben, war der Wahnsinn. Sie waren unsere erste Wahl, wir hatten den Pilot mit ihnen im Hinterkopf geschrieben. Deshalb waren sie die ersten, die wir ansprachen. Beide sind große Filmstars. Sie zeigten schnell Interesse, aber es dauerte dann noch einmal Monate mit intensiven Gesprächen, in denen wir ihnen klar machten, wie wir das 60-seitige Pilotdrehbuch zu einer 500-seitigen Serie machen wollten und was in den 440 Seiten passieren würde, die noch nicht geschrieben waren. Auf dem Weg wurde aus einer Konversation eine Kollaboration.

Letzte Frage: Wenn Adam und Rebecca zu den Mitarbeitern sprechen, breiten sie eine Art Utopie aus, wie der Arbeitsplatz der Zukunft aussehen könnte. Haben sie das selbst wirklich geglaubt oder haben sie sich in ihre Tasche gelogen?

LEE EISENBERG: Das ist die Frage, um die sich alles dreht, die im Zentrum der Show steht. Genau das ist es auch, worüber die Menschen aus unserem Bekanntenkreis reden, die ¿WeCrashed¿ bereits gesehen haben. Ist Adam ein Betrüger, ist er ein Visionär? Drew und ich haben unsere eigene Theorie. Aber eigentlich wollen wir, dass sich die Zuschauer selbst einen Reim machen, wer Adam und Rebecca Neumann sind, ob alles nur Budenzauber ist oder ein süßer Traum, der zum Greifen nah ist.

Thomas Schultze