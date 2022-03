Einschaltquoten: "Bergdoktor"-Finale rutscht unter Sechs-Mio.-Zuschauer-Marke

Mit 5,79 Mio. Zuschauern (MA: 19,5 Prozent) war der Abschluss der 15. "Bergdoktor"-Staffel im ZDF zwar die erste Folge der Staffel, die auf weniger als sechs Mio. Zuschauer kam, holte sich aber dennoch Platz eins bei den Einschaltquoten. Im Ersten sahen nach der "Tagesschau" (5,54 Mio. Zuschauer / MA: 19,1 Prozent) und einem "ARD Extra" zu den gestrigen Bund-Länder-Beratungen (5,61 Mio. Zuschauer / MA: 19,2 Prozent) 5,43 Mio. Zuschauer (MA: 18,5 Prozent) den "Amsterdam-Krimi: Das Mädchen ohne Namen".

Bei den 14- bis 49-Jährigen war gestern erneut "Germany's Next Topmodel" die erste Wahl, wenngleich die ProSieben-Castingshow mit einem Marktanteil von 20,5 Prozent rund sechs Prozentpunkte unter ihrem Staffelbestwert aus der Vorwoche lag. Zuvor war ein 15-minütiges "Ukraine Spezial" auf 12,7 Prozent bekommen, ebenso wie das "ARD Extra". Für den "Amsterdam-Krimi" standen in dieser Zielgruppe 7,1 Prozent zu Buche, für den ZDF-"Bergdoktor" hatten sich 8,7 Prozent der 14- bis 49-Jährigen entschieden gehabt.

RTL startete mit einer "News Spezial"-Ausgabe (8,7 Prozent) in die gestrige Primetime. Das anschließende Europa-League-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Betis Sevilla verzeichnete in der ersten Halbzeit einen 14/49-Marktanteil von 9,3 Prozent, in der zweiten Halbzeit waren es 12,3 Prozent. Am späteren Abend kam die Verlängerung des Spiels auf 15,2 Prozent.

Der US-Actioner Unstoppable - Außer Kontrolle" brachte Vox gestern Abend bei den 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von 6,7 Prozent ein. Das reichte aus, um das Kabel-eins-Format "Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur" (5,1 Prozent), die Sat1-Reportagereihe "Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt" (fünf Prozent) und die RTLZWEI-Sozialreportage "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" (4,3 Prozent) auf Abstand zu halten.