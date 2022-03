Im Movieland Erkner sind gestern nach zweijähriger Corona-bedingter Pause die 16. SchulKinoWochen Brandenburg eröffnet worden. Nach der offiziellen Eröffnung durch die Schirmherrin der SchulKinoWochen, Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst, stand Kim Strobls deutsch-österreichischer Jugendfilm Madison - Ungebremste Girlpower" auf dem Programm.

Im Anschluss an die Vorführung konnten die anwesenden Schülerinnen und Schüler des Carl-Bechstein-Gymnasiums in Erkner und der Waldorfschule Frankfurt/Oder Florian Lukas, der in dem Film den Vater der Protagonistin spielt, Fragen stellen, die nach anfänglichem Zögern nur so sprudelten.

Die SchulKinoWochen Brandenburg finden noch bis 31. März in 28 Kinos des Landes statt, wo es insgesamt rund 250 Veranstaltungen geben wird.

Weitere Informationen unter www.filmernst.de.