"The Batman" ist halber Milliardär

Kurz vor seinem Start in China hat "The Batman" am weltweiten Boxoffice die Einspielmarke von 500 Mio. Dollar geknackt.

Nächster Meilenstein für The Batman". Kurz vor seinem Start in China am heutigen Freitag hat Matt Reeves' Film mit Robert Pattinson in der Hauptrolle am weltweiten Boxoffice die Einspielmarke von 500 Mio. Dollar geknackt. Aktuell steht "The Batman" bei 505,7 Mio. Dollar, wovon 258,2 Mio. Dollar aus Nordamerika, 247,5 Mio. Dollar von außerhalb kommen.

"The Batman" war Anfang März gestartet und hatte dabei außerhalb Nordamerikas in 74 Märkten mit insgesamt 124,2 Mio. Dollar den besten Start des Jahres hingelegt. Für Warner war dies sogar das beste Startergebnis außerhalb Nordamerikas seit "Joker" im Oktober 2019 gewesen. In Deutschland wird "The Batman" am kommenden Wochenende als vierter in diesem Jahr gestarteter Film zum Besuchermillionär werden.

"Wir könnten nicht begeisterter sein, zu sehen, wie Menschen in der ganzen Welt 'The Batman' in den Kinos genießen. Matt Reeves hat einen außergewöhnlichen Film abgeliefert, dem es gelingt, das Erbe dieses globalen kulturellen Helden in Ehren zu haben und den Kinogängern gleichzeitig ein Erlebnis zu bieten, dass sich frisch und originär anfühlt", kommentiert Toby Emmerich, Chairman von Warner Bros. Pictures, den jüngsten Erfolg des Films.