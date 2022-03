Kinocharts Deutschland Trend: Stunde der Familienfilme

Einen ganzen Schwung größerer Neustarts für das Familienpublikum gab es in den deutschen Kinos, von denen "Die Gangster Gang" am besten aus den Startlöchern kam. Klare Nummer eins ist aber nach wie vor "The Batman".

Einen ganzen Schwung größerer Neustarts für das Familienpublikum gab es in den deutschen Kinos, von denen Die Gangster Gang" am besten aus den Startlöchern kam, aktuell auf Platz vier, Trend nach oben. Klare Nummer eins ist aber nach wie vor The Batman", der gestern mit 26.000 verkauften Tickets und 270.000 Euro Kasse nur unwesentlich schwächer war als zum Auftakt des vergangenen Wochenendes. Je nachdem, wie sich mild sich das Wetter gestaltet, könnte der DC-Hit bis Sonntag bis zu 250.000 Besuche verzeichnen. Gesamt würde "The Batman" als vierter Neustart in diesem Jahr in den Club der Besuchermillionäre rücken.

Auf Platz zwei rangiert aktuell weiterhin Uncharted", der sein fünftes Wochenende mit knapp 9000 Zuschauern und 75.000 Euro Boxoffice startet. Hier ist ein Gesamtwochenende mit 90.000 Kinogängern denkbar. Gesamt läge die Gamesverfilmung dann bei 1,2 Mio. Zuschauern. Dahinter hält sich Wunderschön" von Karoline Herfurth, der am siebten Wochenende loslegt mit 7500 gelösten Eintrittskarten sowie etwas mehr als 70.000 Euro Umsatz und damit auf 65.000 Besuche bis Sonntag zusteuert. Gesamt kann die einfühlsame Komödie dann 1,3 Mio. Fans verzeichnen. Nach Umsatz ist "Wunderschön" endgültig der erfolgreichste deutsche Film seit Beginn der Corona-Pandemie; nach Ticketverkäufen liegt nach wie vor Die Schule der magischen Tiere" vorn.

Der bereits erwähnte Neustart "Die Gangster Gang" folgt mit 70.000 Euro Boxoffice bei 9.000 Besuchern in 522 Kinos: Durchaus denkbar, dass der neue Titel von Dreamworks Animation bis Sonntag in den Bereich von bis zu 150.000 gelösten Tickets vorstoßen könnte. Die Top fünf beschließt Jackass Forever", der sein zweites Wochenende mit 6500 Besuchern und knapp 60.000 Euro Einspiel beginnt und auf ein Gesamtwochende mit 55.000 Zuschauern zustrebt.

Auf Platz sieben startet Die Häschenschule - Der große Eierklau" in 543 Kinos mit 4650 gelösten Tickets und knapp 35.000 Euro Umsatz in 543 Kinos. Weil es sich um einen Film für die ganz Kleinen handelt, ist ein sehr hoher Multiplikator denkbar und damit ein Startwochenende mit bis zu 100.000 jungen Filmfans. Der erste Teil, Die Häschenschule - Jagd nach dem goldenen Ei", ebenfalls von Ute von Münchow-Pohl inszeniert, hatte vor exakt fünf Jahren am ersten Tag 3000 Besucher und kam dann auf ein Startwochenende von 80.000 Zuschauern (gesamt kam der Film dann auf knapp 350.000 Zuschauer).

Dahinter findet sich Der Wolf und der Löwe", der in 436 Kinos knapp 4000 Tickets verkaufen und damit 30.000 Euro umsetzen konnte. Ein Gesamtwochenende mit bis zu 40.000 Kinogängern ist denkbar. Auf Platz 18 startet Cannes-Wettbewerbstitel Drei Etagen" von Nanni Moretti mit 420 Besuchern und 3300 Euro Einspiel in 50 Kinos; auf Platz 20 geht der vielgelobte Berlinale-Wettbewerbstitel Petite Maman" von Céline Sciamma ins Rennen mit 325 Zuschauern und 2500 Euro Kasse in 71 Kinos.