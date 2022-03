Jon M. Chu spielt mit Knete

eOne und Hasbro planen einen Animationsfilm der Spielzeugknete Play-Doh, die zu einer der erfolgreichsten Bastelspielzeugmarke weltweit zählt. Das Drehbuch von "Play-Doh" soll von Emily V Gordon verfasst werden, die sich zuvor u.a. mit "The Big Sick" einen Namen machte. Jon M Chu ist laut "Deadline" als Regisseur an Bord des Family-Entertainment-Titels. Chu ist mit seinen Partnern von Electric Somewhere, Lance Johnson und Jane Lee, auch Produzent.

"Play-Doh" fügt sich in die Film- und Fernsehprojekte ein, die Hasbro nach dem Erwerb von eOne bereits angeschoben hat, um über das Unternehmen verstärkt die Eigenmarken im Bereich Games und Spielzeuge in die Film- und Fernsehwelt zu bringen. Dazu zählen auch ein "Dungeons & Dragons"-Kinofilm, den Paramount 2023 startet, und neues aus der "Transformer"-Reihe. Im Fernsehen arbeitet man an "Power Rangers" und einer "Dungeons & Dragons"-Serie.