Ehrung für Martin Moszkowicz auf der CinemaCon

Die größte Kinomesse der Welt verbeugt sich vor Martin Moszkowicz: Der Vorstandsvorsitzende der Constantin Film AG wird am 25. April im Rahmen des International Day Luncheon auf der CinemaCon in Las Vegas mit dem Career Achievement in Film Award ausgezeichnet. Er ist der erste Deutsche, der diesen Preis erhält. Mitch Neuhauser, Geschäftsführer der CinemaCon, merkt an: "Es zeichnet seine illustre Karriere aus, dass Martin Moszkowicz mit der Produktion und Herausbringung von Hunderten erfolgreicher Kinofilme fortwährend einen bleibenden Eindruck im weltweiten Boxoffice hinterlässt. Es ist unsere Ehre, seinen unstrittigen Einfluss auf die internationale Filmindustrie mit dem diesjährigen CinemaCon Career Achievement in Film Award zu würdigen."

Die CinemaCon findet vom 25. bis 28. April im Caesars Palace in Las Vegas statt. Unter anderem haben Sony, Warner Bros., Universal, Focus Features, Walt Disney, Paramount und Lionsagte Präsentationen ihrer kommenden Staffeln angekündigt. Zudem steht zum jetzigen Zeitpunkt auch ein erstes Screening des neuen Films von Scott Derrickson, "The Black Phone", fest.