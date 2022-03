Starz veräußert Mehrheitsbeteiligung an StarzPlay Arabia

Das zu Lionsgate gehörende Unternehmen Starz gab den Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung von zirka 57 Prozent an Starzplay Arabia an ein Investorenkonsortium mit Sitz in Abu Dhabi bekannt.

Die in Abu Dhabi ansässige Investmentgesellschaft ADQ und der Pay-TV-Betreiber E-Vision haben eine verbindliche Vereinbarung über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung von etwa 57 Prozent am Streaming-Dienst Starzplay Arabia unterzeichnet.

Starz und seine Muttergesellschaft Lionsgate werden weiterhin Vereinbarungen über die Lizenzierung von Inhalten für das Unternehmen treffen. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt behördliche Genehmigungen. Obwohl die finanziellen Bedingungen der Transaktion nicht bekannt gegeben wurden, soll sie dem Unternehmen einen Erlös von fast 50 Mio. Dollar einbringen.

"StarzPlay Arabia war unsere erste internationale Initiative zu einer Zeit, als Streaming international noch in den Kinderschuhen steckte", so Jeffrey Hirsch, President/CEO von Starz, in einer Erklärung. Und: "Es diente als Vorlage für das Wachstum, das es uns ermöglichte, die Marke schnell auf der ganzen Welt zu verbreiten, mittlerweile in über 60 Ländern."