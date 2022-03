Cinedom zeigt Netflix-Filme

Eines der besucherstärksten deutschen Kinos holt in der kommenden Woche erstmals Netflix-Produktionen auf seine Leinwände - Anlass ist ein Programmschwerpunkt im Vorfeld der Oscar-Verleihung.

Am 27. März wird im Dolby Theatre in Los Angeles die 94. Verleihung der Academy Awards gefeiert - und der Kölner Cinedom stimmt seine Besucher:innen mit einem Programmschwerpunkt darauf ein. Vom 20. bis 27. März wird jeweils um 20 Uhr eines der in der Kategorie "Bester Film" nominierten Werke im Premiumsaal 11 gezeigt, Begrüßungssekt inklusive.

Insgesamt umfasst das Sonderprogramm acht der zehn nominierten Filme. Nicht gespielt werden Belfast" und die AppleTV+-Produktion Coda" - allerdings holt der Cinedom mit The Power of the Dog" und Don't look up" erstmals Netflix-Produktionen auf die Leinwand. Die anderen gezeigten Titel sind "West Side Story", Nightmare Alley", King Richard", Dune", Drive My Car" und Licorice Pizza".