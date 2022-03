CineEurope veröffentlicht erstes Programm

Nachdem die CineEurope im vergangenen Jahr ausgerechnet ein Jubiläum mit einer etwas abgespeckten Veranstaltung im Herbst begehen musste, will man in diesem Jahr wieder an den angestammten Termin und zur angestammten Größe zurückkehren. Schon jetzt wurde ein erstes Programm veröffentlicht, das auf einen Ablauf schließen lässt, wie man ihn aus den Jahren vor der Pandemie kennt - wenngleich erwartungsgemäß zu vielen Programmpunkten noch keine Details genannt werden, insbesondere hinsichtlich der Sprecher:innen.

Zum vorläufigen Programm der CineEurope

Zwei Dinge fallen jedoch ins Auge. Zum einen ist der Donnerstag nach derzeitigem Stand programmatisch noch eher dünn besetzt, die "Final Night After Party" etwa soll nach jetzigem Stand bereits um 14:30 Uhr beginnen.

Zum anderen gibt es derzeit noch eine Lücke im Reigen der Studios, deren Auftritte bereits bestätigt sind. Denn während Sony, Universal und Warner nicht nur mit Präsentationen, sondern auch Screenings im Plan stehen und darüber hinaus auch Studiocanal und Paramount präsentieren werden, hat Walt Disney offenbar noch keine Entscheidung getroffen. Raum wäre im Ablauf jedenfalls allemal, so sind am Mittwochnachmittag zwei Slots freigehalten - für eine Studiopräsentation und eine Präsentation eines europäischen Verleihs.

Dass Walt Disney - die sich im vergangenen Jahr mit einem Screening beschieden - tatsächlich auf eine Präsentation verzichten könnte, gilt im Grunde als unwahrscheinlich, zumal ein mehr als zweistündiger Auftritt auf der US-Leitmesse CinemaCon Ende April bereits bestätigt wurde.

Wie bereits angekündigt, spielt das russische Unternehmen Central Partnership, das 2021 als wesentlicher Partner der Messe einen großen Auftritt in Barcelona feierte, im aktuellen Programm keinerlei Rolle.

Die CineEurope 2022 findet vom 20. bis 23. Juni in Barcelona statt.