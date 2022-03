Amazons Übernahme von MGM ist offiziell durch

Amazons 8,5 Milliarden Dollar schwere Übernahme von MGM steht. Die US Federal Trade Commission hatte gegen die allgemeinen Erwartungen offenbar keine Einwände oder Auflagen. Denn am Donnerstag äußerte sich der Senior Vice President Prime Video und Amazon Studios, Mike Hopkins, wie folgt: "MGM besitzt ein fast jahrhundertlanges Erbe an außergewöhnlich produzierter Unterhaltung. Und wir teilen eine Hingabe, einem weltweiten Publikum ein breites Angebot von Original-Filmen und -Serien zu bringen."

Weiter sagte er: "Wir heißen die Mitarbeiter, Kreativen und Talente bei Prime Video und Amazon Studios willkommen und freuen uns auf die Zusammenarbeit, noch mehr Möglichkeiten zu schaffen, unseren Kunden hochwertiges Storytelling zu bringen."

Der Chief Operating Officer von MGM, Chris Brearton, sagte: "Wir freuen uns darauf, mit unseren zahlreichen ikonischen Marken, legendären Filmen und Serien sowie unseren kreativen Partnern der Prime Video Familie beizutreten."

In dieser Woche hatte die EU in Form ihrer Kommission bereits grünes Licht für die Fusion gegeben. Das MGM-Filmarchiv umfasst fast 4.000 Filme und 17.000 Serien zudem diverse weltweite beliebte Franchises wie "James Bond" oder "Rocky".