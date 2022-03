Cineworld trotz positiver Entwicklung unter Druck

Die schrittweise Erholung des massiv von der Pandemie in Mitleidenschaft gezogenen globalen Kinogeschäfts zeigt sich erwartungsgemäß auch in der heute vorgestellten Jahresbilanz der weltweit zweitgrößten Kinokette Cineworld, Mutter der zweitgrößten US-Kette Regal.

Denn obwohl auch die Zahlen für 2021 Ausdruck monatelanger Kinoschließungen (Cineworld begann die Wiedereröffnungen im April und schloss sie erst im Juni ab) und fortlaufender Restriktionen (sowie diversen Startverschiebungen) in wichtigen Kinomärkten sind, zeigt die Kurve gegenüber dem ersten Pandemiejahr deutlich nach oben.

So stiegen die Gesamtumsätze des Konzerns um 111,8 Prozent auf gut 1,8 Mrd. Dollar; der Vorsteuerverlust sank von über drei Milliarden Dollar in 2020 auf "nur" noch 708,3 Mio. Dollar. Über sämtliche zehn Märkte hinweg, in denen Cineworld aktiv ist, konnten die Besucherzahlen in den insgesamt 751 Standorten mit 9189 Leinwänden um gut 75 Prozent auf 95,3 Mio. gesteigert werden.

Getragen wurde der Aufschwung nicht zuletzt vom vierten Quartal, in dem Cineworld einen positiven Cashflow erzielen konnte. Wie das Unternehmen bereits im Januar bekanntgegeben hatte, konnten im Oktober und Dezember 2021 vor allem dank der Erfolge von Keine Zeit zu sterben" und Spider-Man: No Way Home" Zahlen nahe dem Niveau der Vergleichsmonate aus 2019 erzielt werden.

Nicht umsonst hebt Cineworld-CEO Mooky Greidinger in einer die Bilanz begleitenden Mitteilung "Spider-Man: No Way Home" in besonderer Weise hervor - als schlagenden Beweis für die Bedeutung exklusiver Kino-Releases. Der Film, der sich zuletzt noch mit einem Wochenendeinspiel von über vier Mio. Dollar in den Top 5 der US-Charts (und in Deutschland auf Rang 8) gehalten hatte, ist mittlerweile (auch hierzulande) im Home-Entertainment erschienen, drei Monate nach dem Kinostart.

Die Ergebnisse insbesondere des vierten Quartals seien laut Greidinger "ermutigend", zumal sie klar machten, dass das Publikum über die Pandemie hinweg treu geblieben sei. Besonderer Raum kommt in der Mitteilung einer langen Liste an potenziellen Blockbustern zu, die dafür Sorge tragen sollen, dass sich der Aufschwung im laufenden Jahr nahtlos fortsetzt.

Für Cineworld ist dies auch unbedingte Voraussetzung, um Kreditverpflichtungen nachkommen zu können. So sieht das prognostizierte "Basisszenario" zwar eine Entwicklung vor, die dem entsprechen würde, allerdings könnte man die Annahmen vor dem Hintergrund eines insgesamt noch etwas verhaltenen Geschäfts im ersten Quartal 2022 (und der anhaltenden Unsicherheit ob der Pandemiesituation im Herbst/Winter 2022) als optimistisch ansehen.

Denn laut diesem Szenario sollen die Besucherzahlen im Verlauf des Jahres in den USA auf 85 Prozent des Niveaus von 2019 zurückkehren, in Großbritannien auf 90 und im Rest der Cineworld-Territorien sogar auf 95 Prozent. Zur Einordnung: Regal verzeichnete in den USA zuletzt 56,2 Mio. Besucher gegenüber 30,1 Mio. in 2020. 2019 waren es allerdings 177,3 Mio., die 85 Prozent würden demnach knapp 151 Mio. Besuchern entsprechen.

2023 sollen die Besucherzahlen dann im Schnitt um fünf Prozent unter dem letzten Vor-Pandemie-Niveau liegen, 2024 dieses dann wieder erreichen. Neuerliche Lockdowns oder andere erhebliche Restriktionen sind in diesem Szenario ausdrücklich nicht vorgesehen.

Ganz anders das Bild in einem vorsorglich erstellten "ernsten aber plausiblen" Negativ-Szenario. Hier geht man von schwachen Besucherzahlen im April und Mai aus (43 Prozent des 2019er-Niveaus) und einer schrittweisen Erholung ab dem Sommer, mit einem Durchschnittsbesuch bis Dezember von 70 Prozent der 2019 erzielten Zahlen. Dieses Szenario trägt potenziellen Filmverschiebungen und einer möglichen Verschlechterung der Pandemiesituation Rechnung, auch in diesem Fall sind Lockdowns oder ähnlich gravierende Maßnahmen aber nicht Teil der Prognose. In diesem Szenario würde Cineworld diversen Kreditverpflichtungen nach jetzigem Stand nicht nachkommen können. Unter dem Strich kommt die Bilanzmitteilung nicht umhin, "erhebliche Unsicherheiten" hinsichtlich der künftigen Betriebstätigkeit von Cineworld zu formulieren.

Das eigentliche Damoklesschwert stellt allerdings nach wie vor die abgeblasene Übernahme des kanadischen Marktführers Cineplex dar. Wie bereits berichtet, wurde diesem vor Gericht Schadenersatz in Höhe von umgerechnet rund 965 Mio. US-Dollar zugesprochen. Eine Summe, die Cineworld nach eigenem Bekunden nicht aufbringen könnte. Zwar läuft ein Berufungsverfahren, dessen Ausgang ist jedoch offen - die Hoffnung auf eine mögliche außergerichtliche Lösung stützt sich nicht zuletzt auf die Tatsache, dass Cineplex bei einem Bankrott von Cineworld als nachrangiger Gläubiger leer ausgehen würde.

Dem Börsenkurs des Unternehmens half die Vorlage der Bilanzzahlen jedenfalls zunächst nicht auf die Sprünge. Mit rund 37,5 britischen Pence sank er leicht und rangierte zuletzt nur knapp oberhalb des Standes von Anfang Februar 2022.