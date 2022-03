Auswahl für Animation Production Days 2022 steht

35 Projekte, darunter elf aus Deutschland, sind für die Animation Production Days, die von 4. bis 6. Mai erstmals seit zwei Jahren wieder vor Ort in Stuttgart stattfinden, ausgewählt worden.

35 Projekte aus 15 Ländern werden von ihren Produzent:innen im Rahmen der Animation Production Days potenziellen Koproduktions- und Finanzierungspartner:innen präsentiert. Wie das Joint Venture des Internationalen Trickfilm-Festival Stuttgart und der FMX - Film & Media Exchange heute mitteilt, handelt es sich dabei um acht Langfilme, ein TV-Special, 21 Serienprojekte und fünf crossmediale Projekte. Mit elf Projekten ist Deutschland am stärksten vertreten, gefolgt von Frankreich mit fünf und Dänemark mit vier Projekten.

Die Projekte, von denen die Hälfte für Schulkinder im Alter von bis zu zwölf Jahren konzipiert ist, werden bei den erstmals seit zwei Jahren von 4. bis 6. Mai vor Ort in Stuttgart stattfindenden Animation Production Days in vorab geplanten Einzelmeetings von ihren Produzent:innen präsentiert. Darüber hinaus besteht bei der Hybrid-Veranstaltung die Möglichkeit der Online-Teilnahme an ausgewählten Programmpunkten.

Darüber hinaus wurden aus 20 Einreichungen fünf Projekte für das Talent-Programm der Animation Production Days ausgewählt. Deren Nachwuchsproduzent:innen bekommen bei den Animation Production Days die Möglichkeit, ihre Ideen mit erfahrenen Branchenexport:innen zu diskutieren, Kontakte aufzubauen und Partner:innen für ihre Projekte zu finden.

Alle ausgewählten Projekte im Überblick