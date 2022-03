True-Crime-Angebot der ARD-Mediathek wird ausgebaut

Der MDR trägt dem wachsenden Bedürfnis nach Berichten über wahre Kriminalfälle aus Mitteldeutschland Rechnung und schickt das True-Crime-Format "Kripo live - Tätern auf der Spur" künftig monatlich zuerst in der ARD-Mediathek und dann im MDR auf Sendung. Außerdem will man künftig exklusive Formate für die "Crime Time" in der ARD-Mediathek produzieren.

Der MDR will dem wachsenden Bedürfnis nach Berichten über wahre Kriminalfälle aus Mitteldeutschland Rechnung tragen und schickt das True-Crime-Format "Kripo live - Tätern auf der Spur" künftig einmal monatlich auf Sendung. Wie die ARD-Anstalt heute mitteilt, würden die Folgen des Reportagemagazins jeweils zunächst in der ARD-Mediathek und eine Woche später im MDR-Fernsehen gezeigt.

Den Auftakt der neuen Staffel machen am Sonntag, 20. März, zwei mutmaßliche Tötungsdelikte im Kreis Gera, die als Vermisstenfälle begonnen haben. In beiden Fällen wird eine Tötung im Laufe der Ermittlungen nicht ausgeschlossen, eine Leiche gibt es aber in beiden Fällen nicht. Das Fahndungsmagazin "Kripo live" soll zusätzlich zu dem Reportagenmagazin weiterhin an den anderen Sonntagen ausgestrahlt werden.

Darüber produziert der MDR künftig exklusive Formate für die "Crime Time" in der ARD-Mediathek. So startet dort am 21. April die fünfteilige Serie "AMOK - Erfurt und die Folgen" über den Amoklauf am Erfurter Gutenberg-Gymnasium im April 2002. Ab 8. Juni wird in der ARD-Mediathek "Die Suche nach dem Fünffachmörder", ab Herbst "Kunstraub Gotha" präsentiert.