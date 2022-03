Johannes Boss zu "Oh Hell": Die Freiheit, ohne Sicherheiten zu schreiben

Johannes Boss gehört zu den besten deutschsprachigen Autoren von Serien-Drehbüchern. Das neueste Werk "Oh Hell", bei dem Mala Emde die Hauptrolle spielt und das heute bei MagentaTV startet, ist eigen und originell. Boss spricht im Interview auch über seinen Plan, eine Kreativschmiede für frische Drehbuchstimmen aufzubauen.

Wenn man als Creator und Autor an einer Serie über eine junge, komplizierte Frau mit spitzen und intelligenten Dialogen und Familienproblemen schreibt, wie vermeidet man dann eigentlich die drohende Falle, als deutsches "Fleabag" gebrandmarkt zu werden?

JOHANNES BOSS: Die "Fleabag"-Assoziation kam in der Entwicklung natürlich immer mal wieder, da kann ich auch erstmal gar nichts dagegen sagen, in der Überschrift gibt's da schon Ähnlichkeiten. Aber wenn man wirklich in die Serienwelt einsteigt, sieht man, dass der Charakter Helene in "Oh Hell" alles vorgibt und definiert. Und Helene ist auf einem völlig anderen Planeten mit eigener Biosphäre unterwegs. Wenn man das mit einer Dokumentation über Planeten vergleicht, dann landet man bei "Fleabag" auf dem Mars und hier landet man auf dem Pluto. Ich kenne natürlich die Begeisterung in der internationalen Medienlandschaft für dieses Format. Ich selbst schaue aber sehr wenig gehypte Serien. Erstens: Weil ich nicht so gerne von Hypes dazu gedrängt werde. Und zweitens: Um auch ein bisschen zu vermeiden, dass man zu referenziell schreibt, sozusagen in Hypes hinein schreibt. Oft behaupte ich bei Trend-bildenden Serien einfach, sie gesehen zu haben, um nicht komisch angeschaut zu werden. Deshalb bin ich eher unverdächtig in Sachen "mach mal die deutsche Variante von xy". In der Berichterstattung finde ich solche Vergleiche okay, aber für mich zählt eigentlich nur, Figuren zu finden, die mir eine Geschichte erzählen, die mich selbst interessieren.

Woher kommt die ursprüngliche Idee für die Protagonistin Helene?

JOHANNES BOSS: Der Produzent Moritz von der Groeben rief mich an, ob ich nicht eine Idee für eine Workplace-Comedy hätte. Weil er ein guter Typ ist und ich nicht nein sagen konnte, dachte ich: Okay, ich schreibe das jetzt mal runter und schaue, was das wird. Wenn ich aber ganz ehrlich bin, ist für mich Workplace - jetzt mache ich doch eine Referenz - mit dem meisterhaften britischen "The Office"-Original abgehakt und damit auch nicht wirklich mein Genre. Ich habe es trotzdem ausprobiert und seltsamerweise wurde das dann auch ganz gut. Aber gerade, als das Format einen Auftrag bekommen sollte, gab es eine andere Serie, die am selben Arbeitsplatz spielte. Ich hab dann gesagt: Ganz ehrlich, ich fand diesen Workplace ganz okay, aber schaut euch doch lieber mal diesen Charakter an. Dann haben wir aus diesen Überlegungen heraus nur die Helene-Figur genommen und das Experiment gewagt, den Stoff ganz auf sie zu zentrieren. Die good friends Filmproduktion, MagentaTV und später Warner TV Comedy haben uns die Freiheit gegeben, nur diesem Charakter zu folgen - ohne Sicherheiten und ohne zu wissen, wo es hinführt. Ich hoffe sehr, dass wir das Experiment fortführen können und dieser Stoff fortgesetzt wird, weil das in einer zweiten Staffel nochmal in ganz andere Sphären führen kann. Vielleicht ist das einzige, was bleibt, die Figur Helene, ihre Sprache und ihr Blick auf die Welt.

Ein bisschen Workspace ist vom ursprünglichen Ansatz in "Oh Hell" dann doch noch mit dem Callcenter übrig geblieben, wo Helene Gartenartikel verticken soll.

JOHANNES BOSS: Ja, Helene ist als Figur in verschiedener Hinsicht im Umbruch: Nicht nur privat, sondern auch familiär und in dieser Selbstdefinitionsfrage, was sie überhaupt in der Welt machen will. Und sie muss auch irgendwie überleben, In einer Traumsequenz wird ja gefragt, was sie denn alles erreicht, erfunden und bereist hat, und da sagt sie nur: Deutschland. Sie stellt sich viele Dinge eher vor, als sie wirklich zu tun, sie ist eine Non-Performerin, und gerade darin voller erzählerischer Möglichkeiten.

Ich würde Helene als eine mit Hipster-Weltschmerz und Digital-Autismus upgedatete Version der Moderatorin und Buchautorin Sarah Kuttner vergleichen. Ist das eine Beschreibung, mit der Sie etwas anfangen können?

JOHANNES BOSS: Ich finde es eigentlich ganz spannend, reale Personen an fiktiven Figuren zu messen. Also: Wie viel Horst Tappert und wie viel Adele steckt gerade in meiner Hauptfigur? Deshalb nehme ich das gern an. Sarah Kuttner ist ja eine sehr energetische und nicht immer leicht zu "lesende" Frau - das hat sie mit Helene gemeinsam. Außerdem hat mich sehr fasziniert, dass sie hobbymäßig gerne mit dem Auto durch die Stadt fährt, ohne eine inhaltlichen Aufhänger. Sie fährt einfach gerne im Auto durch die Stadt. Eigentlich ein brillantes Hobby. Es verweigert auch einen produktiven Zusammenhang. Das steckt auch durchaus in Helene, weil sie manchmal diese "Freezes" hat und versucht, sich aus der Dynamik der äußeren Erwartungshaltung herauszuziehen, die von diesen ganzen Instanzen um sie herum ausgeht: Ihr Jura-Studium, die Notwendigkeit, eine glückliche Paarbeziehung zu führen, und die ständigen Vernissagen und Portugal-Reisen ihrer besten Freundin Maike.

Sie schreiben scheinbar gerne Frauenfiguren. Bei der ZDFneo-Serie "Deadlines" waren es vier Protagonistinnen, bei "Oh Hell" steht jetzt Helene im Mittelpunkt. Wo kommt das her?

JOHANNES BOSS: Ich habe lange und gerne "Jerks" gemacht und sehr dezidiert die männliche Perspektive eingenommen und durchexerziert. Jetzt ist es toll, das zu switchen, sich von neuen, auch, aber nicht nur, weiblichen Figuren neue Abgründe und Eigenheiten aufzeigen zu lassen. Es gibt einfach viele Dinge, die weibliche Figuren noch nicht gemacht haben, noch nicht gesagt haben, noch nicht sein durften. Da liegt noch viel erzählerisches Terrain frei. Grundsätzlich ist es ein großes Glück, als Autor die Freiheit zu besitzen, mir die Figur herauszupicken, die mich am meisten interessiert.

Das finde ich sympathisch, dass die Entwicklung hin zu den weiblichen Figuren eine Gegenreaktion auf zu viel "Jerks" war.

JOHANNES BOSS: Wenn ich jetzt mit einem Stoff um die Ecke komme, etwa mit einem Sinnkrisen getriebenen Mitdreißiger, dann würde sich das wahrscheinlich verkaufen, weil es ähnlich wie "Jerks" wäre und ich natürlich fünfzehn Anfragen pro Woche bekomme, so was wie "Jerks", nur in ein bisschen anders zu schreiben. Aber das wäre nicht mehr frisch. Was ich von der Serie mitnehme, ist das immense Wissen, dass wir gemeinsam mit Christian und dem Writers Room über unsere Figuren gesammelt haben, den inneren Diskurs, und vor allem das Grenzgängerische zwischen Drama und Comedy. Das steckt in all meinen Stoffen. Mir macht es Spaß, die Grenze weiter auszuloten, wann etwas Comedy oder schon Drama ist.

Hatten Sie Einfluss darauf, wer Helene spielt?

JOHANNES BOSS: Das haben der Produzent, das Regieteam und ich zusammen entschieden. Seit Malas Gesicht im Videocasting aufgepoppt ist und sie in die Figur quasi reingerannt ist, gab es da aber eine klare Tendenz. Das hat sich angezogen - das, was auf dem Papier da war und das, was Mala angeboten hat. Mittlerweile kann ich Helene und Mala nicht wirklich auseinanderhalten, und sie glaube ich auch nicht immer. Seit klar ist, dass sie die Rolle übernimmt, ließ es sich auch sehr viel genauer schreiben.

Wie wichtig war Ihnen nicht nur, dass das Projekt entsteht, sondern das es auch von der Tonalität gut zu den Partnern MagentaTV und Warner TV Comedy passt?

JOHANNES BOSS: Es ist eine tolle Zeit, in der sich die Partner auf so vielfältige Weise zusammenfinden. Ich habe vor zwölf Jahren noch hauptsächlich mit non-fiktionalen Formaten angefangen. Man entwickelte Dinge und kämpfte mit den Sendern andere Kämpfe als jetzt über die Frage, was konsumierbar ist und was nicht. Damals hatte ich immer eine innere Blockade, wenn es zu sehr ins Konfektionieren, ums Mundgerecht-machen ging, die berühmte Scheißanmerkung: "Das versteht der Zuschauer nicht." Mein Glück heute ist, dass man jetzt gerade Stoffe will, die eigen sind und bei denen man nicht zuerst ängstlich bibbernd an die Rezeption denkt, sondern sich von der eigenen Begeisterung leiten lässt. Ein neuer Freshness-Begriff hat Einkehr gehalten. Dafür will ich auch gerne stehen und war auch ganz glücklich, wie gut zum Beispiel "Deadlines" angekommen ist.

Sie haben mit "Jerks", "KBV - Keine besonderen Vorkommnisse" oder auch "Deadlines" ein Portfolio an wertvollen, spitzen und originellen Stoffen aufgelegt. Aber würde es Sie zum Beispiel auch mal reizen, eine neue Staffel "Charité" zu schreiben?

JOHANNES BOSS: In diesem Fall müsste ich mich an eine existierende Serienwelt und eine Tonlage adaptieren. Das ist auf jeden Fall auch eine Eigenschaft, die zum Handwerkzeug von Autorinnen und Autoren dazugehört. Aber wenn man mal die Chance hat, die Dinge selbst designen zu können, dann will man das natürlich auch weitermachen. Gerade nach "Deadlines" hat sich da die Wahrnehmung sehr verändert. Ich muss jetzt selbst sehr darauf schauen, welche Schwerpunkte ich setzen will. Wenn "Oh Hell" draußen ist, wäre es für mich fantastisch, diese Welt weitererzählen zu können. Ich weiß auch, dass es einen echten Mangel an guten Autorinnen und Autoren gibt. Für mich wird jetzt die Aufgabe spannend, mir Teams aufzubauen und mit ihnen Stoffe zu kreieren, in denen auch meine erzählerische DNA steckt.

Sie haben noch keine eigene Produktionsfirma.

JOHANNES BOSS: Nein, aber im Bereich Development wird in diesem Jahr von mir etwas kommen. Da werde ich versuchen, einen neuen Weg anzustoßen, wie Autorinnen und Autoren gut zueinander gebracht werden können und und vom Markt so lange in Ruhe beim Entwickeln gelassen werden, bis daraus wertvolle und eigenständige neue Stoffe entstanden sind. Den Eigenheitsbegriff, das Nicht-Adaptierte sehe ich als meine, wenn man so will, Marke. Als Creator oder Showrunner kann man eigentlich nur eine Serie pro Jahr machen. Ich will gerne mehr machen, deshalb suche ich Autorinnen und Autoren, aus allen möglichen Bereichen, Literatur, Poetry Slam, aus dem Journalismus, oder mit Mikro-Formaten in den sozialen Netzwerken.

Sie würden gerne eine zweite Staffel "Oh Hell" machen. Was planen Sie noch?

JOHANNES BOSS: Eine Serie, die ich in diesem Jahr drehen werde, ist noch geheim, eine andere, die ich entwickle, auch, aber ich werde da wieder an der Seite von Moritz von der Groeben arbeiten, nicht nur, aber auch, weil er in Videocalls sehr gut aussieht.

Das Interview führte Michael Müller