Streaming-Investitionen: Aus für Ausgabenhype oder schießt Geld doch Tore?

Zuletzt kamen unter Anlegern Streamingdienste ein wenig in Verruf, weil die Content-Budgets auszuufern scheinen. Warum die Wall Street sich nicht mehr an ihre eigenen Ratschläge gebunden fühlt.

Am 3. Februar verlor Facebook-Mutterkonzern Meta ein Viertel seines Börsenwerts. Was um die 250 Mrd. Dollar entsprach, die sich binnen Stunden ins Nichts aufgelöst hatten; der größte Verlust für ein einzelnes Unternehmen in der Geschichte der Börse. Dies hatte mit spezifischen Meta-Problemen zu tun, aber auch damit, dass das Umfeld für Tech-Aktien schwieriger geworden ist. Wozu auch Netflix gezählt werden kann. Das Big Data- und Streaming-Unternehmen hatte sich bereits vor dem Facebook-Absturz eine blutige Nase geholt: Dessen Kurs brach nach Bekanntgabe der Q4-Geschäftszahlen im Januar um mehr als 20 Prozent ein - an einem einzigen Handelstag. ViacomCBS gehört nicht zum Kreis der Technologie-Aktien und geriet trotzdem unter die Räder: Mit 17 Prozent zum Handelsauftakt nach dem Investorentag, auf dem das Rebranding von ViacomCBS zu Paramount Global bekannt gegeben worden war. Zuvor hatte CEO Bob Bakish bereits vor sich hin geschimpft, dass vorzeigbare Unternehmensergebnisse zu wenig wertgeschätzt würden. Beispielsweise der Aufschwung von Pluto TV - dem kostenlosen Service von Paramount Global: "Pluto ist der Dienst, der immer noch nicht respektiert wird." Man sei Marktführer in den USA und treibe die Internationalisierung voran. Parallel hatte Chairwoman Shari Redstone um Anerkennung für Paramount+ geworben, weil die noch junge Plattform in einem Jahr 21 Mio. Kunden gewonnen habe. Allein, es half nicht. Was erstaunen musste, zumal angekündigt worden war, dass Paramount die Ausgaben für Direct-to-Consumer-Inhalte auf mehr sechs Mrd. Dollar bis 2024 steigern will. Ein gewaltiger Sprung, denn 2021 waren es nur ungefähr 2,2 Mrd. Dollar. War es in der Vergangenheit nicht so, dass die Aussicht auf höhere Ausgaben für Streaming-Inhalte die Wall Street stets elektrisiert hatte? Und nicht nur das. Sie hatte es gefordert.

Vor zwei Jahren hatte beispielsweise Walt Disney-Großinvestor Daniel Loeb den Disney-Vorstand aufgefordert, auf eine Dividenden-Auszahlung zu verzichten. Besser wäre es, das Geld ins Streaminggeschäft zu stecken. Was seinerzeit mehr als Ansage denn als wohlmeinender Rat aufzufassen war. Davon abgesehen: Dass Aktionäre auf eine kurzfristige Ausschüttung verzichten, damit ein Unternehmen langfristig mehr Geld ausgeben kann, ist sehr ungewöhnlich. Und tatsächlich: Die Aussetzung der halbjährlichen Dividendenausschüttung wurde am 5. Mai 2020 bekannt gegeben und während der gesamten Pandemie beibehalten. Auch wenn das Disney-Papier zuletzt wegen guter Ergebnisse im Segment Themenpark nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde: Die Wall Street ist inzwischen verunsichert, was ihre eigenen Ratschläge betrifft: Sind Belohnungen für Unternehmen, die immer mehr Geld in Inhalte für ihre Streamingdienste investieren, noch zeitgemäß? Anders gefragt: Stehen die Content-Ausgaben in einem vernünftigen Verhältnis zu Renditen und Gewinnen? Zunehmend hinterfragen Analysten die Barmittel-Verwendung vor dem Hintergrund steigender Inflation und höherer Zinsen. Und lassen sich mit Abrufrekorden kaum noch beeindrucken. "Squid Game? Das ist so was von letztes Quartal", schrieb der meistens Netflix-kritische Michael Nathanson von MoffetNathanson salopp in einer Investoren-Notiz. Vielmehr sei der Blick auf die Zukunft des Streamings "besorgniserregend". Netflix wird in diesem Jahr voraussichtlich 19 Mrd. Dollar in Eigenproduktionen und Lizenzen investieren. Es sind nicht die langfristigen Schulden (aktuell 14,8 Mrd. Dollar) des Unternehmens, die zunehmend Sorgenfalten bereiten, sondern die gesamten Verpflichtungen für Streaming-Inhalte. Ausgewiesen werden sie im Geschäftsbericht in der Zeile "Total streaming content obligations". Von 2020 auf 2021 stiegen sie von 19,2 auf 23,2 Mrd. Dollar. Zum Verständnis: Für 23,2 Mrd. Dollar hatte Netflix zum Jahreswechsel bereits Produktionen genehmigt, deren Ausstrahlung in der Zukunft liegt. Und erst dann können sie bilanziert werden. Dass in der Filmbranche Produktionskosten lange vor der Veröffentlichung entstehen, ist natürlich keine neue Erkenntnis. Neu ist, dass Investoren und Analysten die im Spiel befindlichen Summen nicht mehr ohne weiteres akzeptieren und im Einzelfall von einem "bilanziellem Albtraum" sprechen. Eine typische Wall Street-Übertreibung, wie so oft.

Aufgeschreckt wurde die Analystenzunft bereits Anfang Januar, als die Wells Fargo-Bank mit Berechnungen an die Öffentlichkeit trat, wonach allein neun führende Medien- und Technologieunternehmen 2022 140,5 Mrd. Dollar für Inhalte ausgeben werden. Um bis 2025 ihr content spending auf 172 Mrd. Dollar zu steigern. Die Zahlen relativieren sich etwas, wenn man weiß, dass Ausgaben für lineares TV enthalten sind. Vor allem: Der Finanzierungsbedarf für Livesport-Rechte ist inkludiert und die Ausgaben für Fußball, Basketball, Baseball, Cricket etc. explodieren weltweit. Traditionelle Medienunternehmen wie NBCUniversal, WarnerMedia und Disney zahlen Millionenbeträge um Sport jedweder Art zu vermarkten. Einst eine Domäne des linearen TV-Ökosystems wandert Sport jedoch zunehmend auf Streaming-Plattformen: In den USA übertrug NBCUniversal 2021 die Sommer-Olympiade parallel auf seinem Dienst Peacock. Anders formuliert: Erstmals musste man kein Kabel-Abonnent sein, um die Spiele zu sehen. Netflix steht übrigens nach Berechnungen von Forbes nur an vierter Stelle im Unternehmens-Ranking nach prognostizierten Gesamtausgaben. Rechnet man Sport hinaus reichen 19 Mrd. jedoch für Platz zwei. Unabhängig davon, wie Disney seine angekündigten 33-Mrd.-Dollar-Investitionen für das Geschäftsjahr 2022 auf seine Segmente aufteilen wird: Die Aufblähung der Content-Budgets, die sich für alle Player durchexerzieren lässt, ist in erster Linie dem Reichweiten-Wettbewerb im Abo-Streaming-Geschäft geschuldet. Die zuletzt erfolgte Neubewertung einzelner Aktien folgt jedoch dem Gedanken, dass immer mehr Content-Output nicht zwangsläufig zu mehr zahlenden Kunden führt. Jedenfalls nicht für alle Markteilnehmer.

Das scheint auch Discovery-CEO David Zaslav so zu sehen. Nach der Vorstellung aktueller Geschäftszahlen teilte er in der Telefonkonferenz Analysten und Anlegern mit, dass man nach der vollzogenen Fusion mit WarnerMedia nicht zu viel Geld für Inhalte in die Hand zu nehmen gedenke. Wörtlich sagte er: "Unser Ziel ist es, mit den führenden Streaming-Diensten zu konkurrieren, nicht den Krieg um die Ausgaben zu gewinnen." (Anmerkung des Autors: tatsächlich war originalsprachlich vom "spending war" die Rede).

Zaslav, der Teilnehmern zufolge mit Fragen zum Thema Ausgaben überhäuft wurde, macht sich offenbar selbst Sorgen, dass da etwas aus dem Ruder laufen könnte. Und zweifelte zumindest die Prämisse an, dass mehr Eigenproduktionen proportional zu besseren Bilanzergebnissen führen würden. Und fand dafür ein recht anschauliches Beispiel mit Blick auf die aktuellen HBO-Serien "Euphoria", Succession" und "The Gilded Age": "Würde es HBO besser gehen, wenn es jetzt drei weitere wirklich erfolgreiche Fiction-Serien hätte?" Oder: Wäre Discovery wirtschaftlich erfolgreicher, wenn auf dem hauseigenen Channel Food Network zusätzliche 400 Stunden Programm liefen? Zaslavs Antwort auf seine eigene Frage: "Vielleicht wären die Zuschauer ein bisschen glücklicher, aber wir würden kein Geld verdienen." Und Finanzvorstand Gunnar Wiedenfels fügte hinzu, dass Discovery 2021 vier Mrd. Dollar für Eigenproduktionen ausgegeben habe und HBO Max-Originals um die zwei Mrd. Dollar gekostet hätten. Was wohl bedeuten sollte: Im Vergleich zu Netflix und Disney sei man eher sparsam. Um dann - Wiedenfels ist Deutscher - den Standpunkt des Discovery-Managements mit einer beliebten Weisheit hiesiger Fußballkommentatoren auf den Punkt zu bringen: "Money doesn't score goals" - "Geld schießt keine Tore".

Vielleicht hätte dies kürzlich auch ProSiebenSat1-CEO Rainer Beaujean gerne so gesagt, wenn auch aus anderen Gründen. Zumindest erklärte er im Rahmen der letzten Bilanzvorstellung: "Wir haben für uns entschieden, dass wir diese Riesen-Investitionen nicht brauchen." Was er meinte: Hohe Ausgaben für eigens produzierte Streaming-Inhalte, wie sie weltweit getätigt werden, müssen nicht der Königsweg sein. Für sein Unternehmen gelte, dass die erfolgreichsten Joyn-Inhalte ohnehin aus dem linearen Angebot des Senderverbunds stammen. Prestigeserien wie "Blackout" dürften also eher die Ausnahme bleiben. ProSiebenSat.1, das 50 Prozent an Joyn hält, setzt primär auf Werbeeinnahmen, weniger auf Abogebühren. Was auch der Grund sein dürfte, weshalb bisher keine konkreten Abozahlen kommuniziert wurden, sondern nur Unique User pro Monat. Worauf es hier nur ankommt: Wie viel Geld in Streaming-Inhalte investiert werden müssen oder sollen - das bewegt auch nationale Top-Manager.

Verständlich, denn wo man auch hinschaut: Der Investitionsdrang der Player wird insbesondere in der Wirtschaftspresse regelrecht zelebriert. Die "Financial Times" übersetzte Anfang Januar die kolportierten Netflix- und Disney-Ausgaben für das laufende Jahr in prozentuale Zuwächse. Mathematisch simpel, aber effektiv: Demnach wird Netflix 2022 - bezogen auf Originals - 25 Prozent mehr ausgeben, Disney steigert seine Gesamtausgaben demnach sogar um 35 Prozent. Nur: Steigen die Bilanz-Kennziffern wie Margen und Betriebsergebnisse immer entsprechend mit? Bereits Ende Dezember meldete sich Ampere Analysis-Research-Managerin Hannah Walsh mit einer Zahl, die sich eigentlich nicht mehr gedanklich fassen lässt, weil sie die Inhalteausgaben aller global agierender öffentlich-rechtlicher Institutionen und privatwirtschaftlich organisierter Unternehmen umfasst: "Wir gehen davon aus, dass die Investitionen in Inhalte im Jahr 2022 230 Milliarden US-Dollar übersteigen werden, hauptsächlich getrieben durch Abonnement-Streaming-Dienste, da sich der Kampf im Bereich der Original-Inhalte verschärft." Entscheidend ist der zweite Teil ihrer Aussage, der mit dem Hinweis präzisiert wurde, dass SVoD-Portale ihre Ausgaben in 2021 um 20 Prozent gegenüber Vorjahr auf rund 50 Mrd. Dollar erhöht hätten.

Vielleicht muss man mit kleinteiligeren Zahlen operieren, um ein besseres Verständnis für den Status Quo zu entwickeln. Kürzlich visualisierte ebenfalls ein Ampere-Datenprofi mit einer bunten Tortengrafik, wie viele Eigenproduktionen Netflix dieses Jahr veröffentlichen wird. Demnach hatte der Streamer seit Jahresanfang bis etwa Mitte Februar bereits 55 Originals auf die Plattform gestellt, für weitere 56 gab es zu diesem Zeitprunkt einen festen Starttermin. Bei 97 Produktionen sei klar, dass noch in diesem Jahr ein Start erfolgen werde. Zuzüglich derjenigen, deren Produktion abgeschlossen sei und derjenigen, die sich in Produktion befänden, werde Netflix im laufenden Jahr 398 Originals herausbringen. Natürlich wird es nicht genau so kommen, weil Verzögerungen im Filmbusiness zur Tagesnormalität gehören, aber der Output wird mit einiger Wahrscheinlichkeit höher sein als im Vorjahr. Noch weiter herunter gebrochen auf die Ebene einzelner Produktionsländer führt der Ausgabenhype dazu, dass Netflix beispielsweise nur in Frankreich und nur in diesem Jahr 200 Mio. Euro in die Original-Produktion steckt. Erst kürzlich verkündet auf einer Veranstaltung, auf der 25 neue Filme, Serien und Dokus vorgestellt wurden. Am Rande erwähnt: Um die Kostenexplosion im Streaminggeschäft zu verdeutlichen, muss man nicht nur den Hype um die neuesten Eigenproduktionen in den Blick nehmen. Weil beliebte "Alt-Serien" eine enorme Bindekraft an Streaming-Portale entfalten können, wurden für sie vor einiger Zeit kaum fassbare Summen geboten. So zahlte Disney+ beispielsweise 860 Mio. Dollar für die Ausstrahlung der Simpsons" in den USA über fünf Jahre. Bloomberg machte sich einen Spaß daraus, für die teuersten Serien die jährlichen Kosten pro einzelner Episode zu berechnen: Durchweg sechsstellig.

Immer mehr Streamer mit immer mehr Content, der finanziert werden muss. Und gesehen werden will. In Großbritannien berechnete neulich ein Ampere-Marktforscher, dass alle auf der Insel verfügbaren Streaming- und Mediathekendienste zusammen auf 125.000 Programmstunden kämen. Wer alle Plattformen nutzen würde, müsste jährlich 2000 Pfund (inklusive der BBC-Gebühren) zahlen. Man kann das als Statistik-Schnickschnack verbuchen, aber es werden Konsequenzen gezogen. "Der Markt ist in den letzten Jahren voller geworden und Verbraucher werden in diesem Stadium nicht mehr viele weitere Dienste unterstützen", befand Ampere-Mitarbeiter Richard Broughton. Was Konsumenten bereit sind, pro Plattform und insgesamt zu bezahlen, wäre eine völlig eigene Betrachtung wert. Daher hier nur die Andeutung, dass Verbraucher zwar nach wie vor bereit sind, neue Portale auszuprobieren, dafür aber einen bestehenden Dienst gerne mal kündigen. In einem wenig beachteten Interview von Anfang März verlor Jeffrey Hirsch, CEO von Starz (hierzulande mit Starzplay aktiv), über content spending kein Wort. Aber: "Wir müssen keine Serie finden, die uns ein neues Publikum bringt. Wir müssen nur ein Programm finden, das unser bestehendes Publikum bedient. (...) Und das ist eine ganz andere Rechnung als der Versuch, bahnbrechendes Fernsehen zu machen, um eine große Anzahl neuer Zuschauer für unseren Dienst zu gewinnen." Hat hier jemand längst entschieden, auf gar keinen Fall in ein Ausgabe-Wettrennen einzusteigen?

Diejenigen, die jeden Tag kleinen und großen Anlegern erzählen müssen, ob diese oder jene Aktie eine nähere Betrachtung wert sei, hängen gerade mächtig in den Seilen. In einem Kommentar zur Streamingbranche schrieb zuletzt ein Experte des US-Finanzdienstleisters The Motley Fool: "Es kann sein, dass sich in einem kleiner als gedachten Streaming-Markt weniger Investition als richtige Strategie herausstellt." Um dann sofort gedanklich umzuschwenken. Denn angesichts des Monetarisierungspotenzials im Streaminggeschäft könne sich eine Weniger-ist-mehr-Strategie "als Bankrott-Erklärung" gegenüber großen Streamern wie Disney und Netflix erweisen. Fairerweise muss man festhalten, dass auch andernorts weiterhin die Devise gilt, dass nur Inhalte darüber entscheiden, wie sich Plattformen jenseits der Abopreise voneinander abgrenzen. Und daher Investitionen in Content das sind, was sie quantitativ voneinander unterscheidet.

Die Formel, wie viele Serien und Filme produziert werden müssen, um Zuschauer zu binden und zu gewinnen, um profitabel zu werden, wird fürs Erste niemand aus dem Hut zaubern.

Joerg Rumbucher

Die Ausgaben-Könige

Wie viel Geld die Global Player ins Content-Budget stecken, ist nur ansatzweise zu ermitteln. Vor allem ist die Vergleichbarkeit schwierig. Manche investieren in Livesport-Rechte, andere nicht. Aber so könnte in etwa das Ranking der Ausgabe-Könige aussehen.

1. Disney

Niemand investiert mehr in Content als die Walt Disney Company: Im Geschäftsjahr 2021 waren es laut SEC-Mitteilung 25 Mrd. Dollar. Im Geschäftsjahr 2022 soll sich die Ausgabenhöhe - inklusive Sportrechte - auf ungefähr 33 Mrd. Dollar belaufen. Die Analysten von MoffettNathanson schätzen, dass davon 16 auf lineares Fernsehen, 15 auf Streaming und etwa zwei Mrd. Dollar auf Kinoproduktionen entfallen werden.

2. Netflix

In der öffentlichen Wahrnehmung gilt Netflix oft als das Unternehmen, das am meisten investiert. Was nicht stimmt - siehe Disney. 2021 stellte Netflix um die 17 Mrd. Dollar für Filme und Serien bereit. Nur eine vage Schätzung: Davon entfielen auf Eigenproduktionen Branchenexperten zufolge zwischen zwölf und 14 Mrd. Dollar. Für das laufende Jahr hat Netflix bisher keine Angaben gemacht. Vorrausichtlich werden es insgesamt um die 19 Mrd. Dollar sein.

3. Warner Bros Discovery

In der Wirtschaftspresse werden WarnerMedia und Discovery längst als fusioniertes Unternehmen betrachtet. Wells Fargo schätzt, dass Warner Bros. Discovery im laufenden Jahr etwa 22,4 Mrd. Dollar in Inhalte investieren wird. Andere Schätzungen gehen davon aus, dass WarnerMedia für alle Auswertungskanäle um die 18 Mrd. Dollar zur Inhalte-Produktion bereit stellt; eine signifikante Erhöhung gegenüber den Vorjahren. Was mit der Etablierung von HBO Max zu tun hat, aber auch mit dem Erwerb von Live-Sportrechten.

4. Amazon

Amazon gab zuletzt offiziell an, für seinen Prime-Dienst in 2021 13 Mrd. Dollar ausgegeben zu haben. Im Vorjahr belief sich der Betrag auf elf Mrd. Dollar. Aber Achtung: In diesen Werten ist das gesamte Musiksegment enthalten, also beispielsweise auch Zahlungen an Künstler für Musikstreams. Wie viel Amazon in Prime Video investiert, ist daher unbekannt. Amazon Studios produziert aktuell mit dem Prequel ¿Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht¿ die teuerste Serie aller Zeiten. Allein das Budget für die erste Staffel soll annähernd eine halbe Mrd. Dollar betragen.

5. Apple

Das nach Marktkapitalisierung höchstbewertete Unternehmen der Welt gibt keine Auskunft über Investitionen für Apple TV+-Inhalte. Vor dem Launch von Apple TV+ soll angeblich eine Mrd. Dollar bereit gestellt worden sein. Inzwischen dürfte das jährliche Content-Budget sehr viel höher ausfallen, wobei sich Marktexperten schwer tun, valide Schätzungen abzugeben. Wells Fargo taxiert die Ausgaben für 2021 auf sechs Mrd. Dollar. In 2022 soll ich der Betrag auf acht Mrd. Dollar erhöhen.

6. Paramount

ViacomCBS, jetzt Paramount Global, gab 2021 14,7 Mrd. Dollar für Inhalte aus. Davon entfielen 2,2 Mrd. Dollar auf Serien und Filme für das Direct to Consumer-Segment. Zuletzt erklärten Paramount-Manager, das Volumen für DtC-Content auf sechs Mrd. Dollar bis 2024 zu erhöhen. Auch wenn das Unternehmen bei den Content-Ausgaben im Ranking nicht auf vorderen Plätzen zu finden ist, machen Experten darauf aufmerksam, dass das Unternehmen in den letzten Jahren die höchsten prozentualen Zuwächse aufweisen kann.

7. NBCUniversal

NBCUniversal prognostiziert für seinen Dienst Peacock Ausgaben in Höhe von drei Mrd. Dollar in 2022, etwa doppelt so viel wie 2021. Laut Comcast-CFO Mike Cavanagh sei das Ziel, den Betrag in den kommenden Jahren auf fünf Mrd. Dollar jährlich zu erhöhen.