Startschuss für "jerks." Number five

Im Interview mit Blickpunkt:Film sprach Christian Ulmen bereits über die Vorbereitungen zur fünften jerks"-Staffel. Nun ist es so weit: Die zweimonatigen Dreharbeiten der mehrfach preisgekrönten Comedyserie haben just begonnen. Das Team um Ulmen und Fahri Yardim wird an zahlreichen Originalschauplätzen in Potsdam drehen. Die neue Staffel will noch weiter gehen als die vorangegangen und liefert erstmals Einblicke in die Vergangenheit und Zukunft der beiden Tunichtgute.

"jerks" wird von Pyjama Pictures im Auftrag von Joyn und ProSieben produziert. Christian Ulmen ist Headwriter, Regisseur, Hauptdarsteller und Produzent der Comedyserie, weiterer Produzent ist Carsten Kelber. Bei Joyn Plus+ sind die zehn neuen Folgen exklusiv ab Winter 2022 verfügbar. Nach der Premiere bei Joyn Plus+ folgt auf ProSieben Free-TV-Premiere der fünften Staffel.