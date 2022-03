Netflix testet Zusatzgebühr für Passwortweitergabe

Netflix testet in drei Ländern die Einführung einer Zusatzgebühr, die die aktuell noch verbotene, aber durchaus praktizierte Weitergabe des Passworts an Menschen außerhalb des eigenen Haushalts ermöglicht.

Auch wenn die Weitergabe des Netflix-Passworts an Menschen außerhalb des eigenen Haushalts verboten ist, ist dies doch eine gängige Praxis. Anfangs toleriert, hat Netflix im vergangenen Jahr ein Modell eingeführt, in dessen Rahmen die Nutzer ihren Account via eines zugesandten Codes verifizieren müssen. Geschieht dies einem bestimmten Zeitrahmen nicht, wird der Account gesperrt.

Nun will Netflix Medienberichten zufolge die Weitergabe des Passworts auch außerhalb des eigenen Haushalts ermöglichen und hat dazu in Chile, Costa Rica und Peru eine Testphase gestartet. In diesen Ländern soll es für eine Zusatzgebühr von jeweils zwei bis drei Dollar ermöglicht werden, dass auch Menschen, die nicht in einem Haushalt zusammenleben, ein und denselben Netflix-Account nutzen. Nach einiger Zeit werde man sich die Ergebnisse dieser Testphase ansehen und darüber entscheiden, ob man diese Gebühr auch in anderen Ländern einführen wolle.

In jüngster Vergangenheit verzeichnete Netflix ein gebremstes Abonnentenwachstum. So hatte man im vierten Quartal 2021 seine eigene Prognose verfehlt gehabt; für das erste Quartal 2022 rechnet man mit 2,5 Mio. neuen Abonnenten - im ersten Quartal 2021 waren es noch vier Mio. gewesen.

Neben Preiserhöhungen, wie jüngst in Großbritannien und Irland und im Januar in Nordamerika ist die Zusatzgebühr für das Teilen von Passwörtern für den Streamer ein weiterer Hebel, um der sich abflachenden Wachstumskurve entgegen zu wirken.