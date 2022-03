David Dietl/Barbara Albert zu "Funeral for a Dog": "Einfach der Wahnsinn"

David Dietl und Barbara Albert teilten sich die Regie bei der Sky-Serie "Funeral for a Dog", die heute auf der Pay-TV-Plattform startet und die Flare Entertainment produziert. Die Produktionsgeschichte wurde aufgrund der diversen internationalen Drehorte und der Pandemie zu einem eigenen Abenteuer, das beide herausfordernd, aber auch als gewinnbringend empfanden.

Wie wichtig war es für Sie, vor allem in den ersten Episoden das Abenteuer- und Urlaubsflair der verschiedenen internationalen Settings als Einfallstor für die Geschichte einzufangen? Die wenigsten Sky-Zuschauer dürften die Vorlage kennen.

DAVID DIETL: Es war weniger ein Urlaubsflair, auch wenn Teile der ersten Folge in Kolumbien und Italien spielen. Unsere beiden Protagonisten arbeiten als Entwicklungshelfer in Kolumbien, nach Italien fahren wir mit einem Journalisten an einen Ort, wo andere Urlaub machen. Aber es sind sicherlich Orte, die einen in die Geschichte hineinziehen, auch wenn es von unserer Seite kein Kalkül gab, die Menschen damit abzuholen. Es ergab sich aus der Vorlage.

BARBARA ALBERT: Die Leichtigkeit am Anfang ist wichtig, um später die Brüche zeigen zu können, wenn nicht mehr alles so leicht zu sein scheint.

Die Handlung von "Funeral for a Dog" spielt in Kolumbien, Finnland, den USA, Deutschland und Italien. Es wirkt viel authentisch. Aber in wiefern konnten Sie während der Pandemie an Originalschauplätzen drehen?

DAVID DIETL: Wir begannen in Norditalien im Spätsommer 2020 mit dem Dreh. Ursprünglich wollten wir das als letztes machen und eigentlich in New York und Südamerika beginnen. Nachdem aber nach der ersten Corona-Welle unsere drei Haupt-Drehorte Norditalien, Brasilien und New York zu Corona-Hotspots geworden waren, war schnell klar, dass das so nicht gehen würde. Wir merkten, dass wir die Situation am ehesten unter Kontrolle bekommen, wenn wir in Europa anfangen. Als potenziellen Italien-Ersatz hatten wir aufgrund der niedrigeren Inzidenzen auch nach Griechenland geschaut. Uns war aber das norditalienische Flair mit den Seen und Bergen sehr wichtig, so dass wir dort mit dem ersten großen Drehblock begannen. Bis kurz vor Ende hat es auch gut funktioniert, weil Corona halbwegs im Griff war, bis die zweite Welle kam, die uns doch noch erwischte. Wir blieben drei Wochen länger in Italien und mussten die Szenen in München und Berlin dann im Komplett-Lockdown drehen.

Wie sah das zu diesem Zeitpunkt in Brasilien aus, wo eigentlich ein Teil von Thomas Pletzingers Buchhandlung spielt?

DAVID DIETL: Wir sahen schnell, dass wir dort nicht drehen können, deswegen schrieben wir die Bücher auf Kolumbien um. Dann merkten wir aber wiederum, dass wir dort wegen der zu hohen Corona-Inzidenz auch nicht drehen können. Es gab zu dem Zeitpunkt nur zwei lateinamerikanische Länder, welche niedrige Inzidenzen hatten: Uruguay und Kuba. Im Endeffekt entschieden wir uns für Kuba, um dort Kolumbien zu drehen. Es war ein Glücksfall, weil Kuba optisch wahnsinnig toll ist und es keine Werbung oder moderne Autos gibt. Dafür gibt es überall eine tolle Patina, die man ansonsten künstlich herstellen müsste. Während wir dort drehten, ging allerdings auch Kuba in den Lockdown. Dass der ganze Serienbeginn nachts spielen sollte, ging auf einmal nicht mehr, weil wir schon um 21 Uhr wieder im Hotel sein mussten. Im Süden von Kuba, in Trinidad, durften wir dann allerdings nachts drehen, weil es ein anderes Bundesland war. Das war wie in einem belebten Studio zu drehen, weil außer uns, nachts niemand auf die Straße durfte. Das half uns. Corona hat also einiges möglich, aber vieles kompliziert bis schwierig gemacht.

BARBARA ALBERT: David drehte auf Kuba und im 'echten' New York. Das 'falsche' New York haben wir beide zusammen im Studio in Bulgarien gedreht. Das Original-Finnland in der Serie, in dem die von mir übernommene Folge vier spielt, ist auch nicht Finnland, auch wenn wir dort, insbesondere unser Kameramann Frank Griebe, sehr gerne wegen des Lichtes gedreht hätten. In Corona-Zeiten ist das logistisch mit einem halben Jahr Drehzeit aber einfach der Wahnsinn. Man hat natürlich Ausfälle, und in Italien hatten wir zusätzlich zur Corona-Lage noch Unwetter und ein überflutetes Set. In New York und Kuba waren kleinere Teams. Aber gerade während der Hauptproduktionsstrecke in Italien, Deutschland und Bulgarien waren wir ein riesiges Team.

Wo haben Sie dann Finnland gedreht?

BARBARA ALBERT: Finnland haben wir in Bulgarien in den Bergen gedreht. Wir hatten einmal Minus 20 Grad. Das glaubt niemand, weil wir Bulgarien nicht als Skifahrer-Nation kennen. Natürlich haben wir im Look stark über die Kamera und die Ausstattung daran gearbeitet, dass es wie Finnland aussieht. Die Nadelwälder stimmten von der Landschaft her. Schnee gab es auch.

Für Sie beide war es jeweils die erste Serie. Die Dreharbeiten klingen abenteuerlich. Wie fällt ihr Resümee aus?

BARBARA ALBERT: Sowohl Kino als auch Serie hat seine Qualitäten. Ich drehe als Nächstes den Julia-Franck-Roman "Die Mittagsfrau" als Kinofilm, in dem Mala Emde die Hauptrolle spielt. Es ist ein totaler Luxus, beides machen zu dürfen. Ich wäre auch froh, zukünftig nicht in eine Ecke gedrängt zu werden. Ich finde das Schubladen-Denken generell nicht richtig. Deswegen war es toll zu sehen, wie das bei einer Serie funktioniert. Das Inszenieren verändert sich nicht, wenn man seinen Beruf dabei ernst nimmt. Es gibt natürlich mehr Minuten zu drehen, was aber bei uns mit vier, fünf Minuten am Tag gerade noch machbar war. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich im Vergleich zum Kinofilm groß Abstriche hätte machen müssen, weil es eine so toll produzierte Serie war, die vieles möglich gemacht hat.

DAVID DIETL: Es war für uns beide das erste Mal eine Serie, aber auch das erste Mal, dass wir uns eine Regie geteilt haben. Es war eine sehr positive Erfahrung, dass man als Regisseur nicht allein ist und wir uns viel austauschen konnten. In Italien waren die Wochen teils so strukturiert, dass Barbara drei Tage drehte und ich dann die nächsten zwei. Es gab teilweise Drehtage, wo wir uns in der Mittagspause den Staffelstab übergeben haben.

Das klingt alles sehr harmonisch.

BARBARA ALBERT: Ich bin später zu der Produktion dazu gekommen. David hat die Serie jahrelang mit den Autoren und den Produzenten mitentwickelt. Ich kam ein halbes Jahr vor Drehbeginn hinzu. Ich hatte Respekt vor allem, was bereits da war, weil mir das auch alle sehr gut gefiel, sonst hätte ich es nicht gemacht. Regie führen bedeutet nicht, nur durchzusetzen, was man will. Es ist hilfreich, wenn man jemanden hat, der die eigenen Gedanken spiegelt. Das beginnt beim Casting, wenn man mit jemanden gemeinsam denken kann. Man kann bei den Ideen Pingpong spielen.

DAVID DIETL: Es war auch ein enormer Vorteil, wenn zum Beispiel der eine drehte, parallel in den Schneideraum zu gehen. Eigentlich würde ich mir wünschen, dass man weiter so arbeiten kann. Wenn, dann würden wir auch gerne wieder so zusammenarbeiten.

Was hat Sie an dem Buch "Bestattung eines Hundes" von Thomas Pletzinger und dessen Adaption mit Bob Konrad und Hanno Hackfort angesprochen, Herr Dietl?

DAVID DIETL: Mit dem Produzenten Martin Heisler arbeitete ich damals zusammen an der Dokumentation "Berlin Bouncer". Martin bekam den Roman von Thomas Pletzinger in die Hände und las ihn. Zuerst gab es die Idee für einen Kinofilm. Heisler und Pletzinger erkannten dann aber, dass die gesamte Geschichte nicht in einen Kinofilm passt und es entstand um 2015/2016 herum die Serienidee. Pletzinger teilte sich damals mit Hackfort und Konrad ein Büro, als dort die Serien "You're Wanted" und "4 Blocks" entstanden. Deren Treatment gab mir Heisler zum Lesen und wir alle tauschten uns untereinander darüber aus.

Was hat Sie persönlich an dem Stoff angesprochen?

DAVID DIETL: Mich sprachen zwei Aspekte besonders an: Die Frage danach, wie man eine Beziehung leben kann und wie man darin, außerhalb des normalen heterogenen Beziehungsmodells, glücklich werden kann. Der zweite Aspekt war der Umgang mit Verlust und Schuld. Das waren zwei zentrale Themen, mit denen ich mich damals in meinem eigenen Leben beschäftigte.

BARBARA ALBERT: Die Themen Verlust und Schuld sind auch meine Themen. Mich hat der Stoff auch als Genre interessiert, den Verlust mit Mystery-Elementen zu erzählen. Sehr reduziert, aber doch merklich. Wenn ein Mensch nicht mehr da ist, der geliebt wurde, bleibt er für die Liebenden spürbar. Das ist doch genau das, was Filme oder Serien über Bilder und Töne einfangen können: das spürbar zu machen, was dazwischen liegt, geheimnisvoll ist und eine Sehnsucht verkörpert. Ich wollte immer einen Geisterfilm machen und habe deshalb darum gekämpft, dass es auch ein paar Unheimlichkeiten in der Serie gibt. Darüber hinaus: wenn man sich einen Friedrich Mücke als Mark Svensson von Anfang bis Ende anschaut, wie er sich als Figur verändert, finde ich das schauspielerisch faszinierend, aber auch erzählerisch interessant für uns. Es gibt auch emotionale, man könnte sagen pathetische Momente in der Serie, bei denen ich mich im Vorfeld gefragt habe, wie man so etwas in Deutschland erzählt. Übertrieben gesprochen: Können wir in Deutschland den Satz "Ich liebe dich" drehen? Im Kinofilm sind wir im deutschsprachigen Raum sehr zurückhaltend, was Musik und Pathos angeht. Wir wollen bei dieser Serie emotional erzählen. Die spannende Frage für mich dabei war, ab wann es zu kitschig und zu viel wird.

Zu welchem Zeitpunkt war Albrecht Schuch bei der Produktion mit an Bord? Er ist offensichtlich einer der angesagtesten deutschen Schauspieler und viel beschäftigt.

BARBARA ALBERT: Als ich zu der Produktion dazu kam, war Friedrich Mücke bereits als Hauptfigur Mark Svensson gesetzt. Mit ihm haben wir uns auf die Suche gemacht, wer an seiner Seite spielen soll. Albrecht Schuch ist einfach ein wahnsinnig toller Schauspieler. Wenn es die Serie nicht gewesen wäre, hätte ich versucht, etwas anderes mit ihm zu drehen. So passte es, dass sowohl ich als auch David ihn sehr mochten. Wir fragten an, trafen uns. Weil er sehr viel dreht, ging es dann vor allem darum, ob er überhaupt eine lange Serie drehen können würde. Aber dadurch, dass er die Rolle des Journalisten David Mandelkern spielt, die in den Rückblenden nicht ganz so ausführlich wie andere Figuren erzählt wird, hat sich das gut ergeben. Es war eine große Freude, mit ihm zu arbeiten.

DAVID DIETL: Interessanterweise hatten wir ihn zuerst für die Rolle des Felix im Auge, der mit Mark und Tuuli das Dreiergespann der Geschichte bildet und jetzt sehr gut von Daniel Sträßer verkörpert wird. Es war auch klar, dass Friedrich Mücke und Albrecht Schuch schon länger etwas zusammen machen wollten. Das funktionierte aber weder für ihn noch für uns. Dann kam die Idee mit der Figur Daniel. Barbara und ich konnten ihn dann mit vereinten Kräften überzeugen. Wir warteten zwei Monate, bis er überhaupt lesen konnte. Aber wir haben gerne gewartet.

Gab es visuelle Vorbilder, an denen Sie sich gemeinsam mit Kameramann Frank Griebe orientieren wollten?

DAVID DIETL: Interessant ist, dass wir wenige Eins-zu-Eins-Vorbilder gefunden haben. Aber zusammen mit unserem Kameramann Frank Griebe haben wir zum Beispiel die frühen Inarritu-Filme wie "Amores perros" oder "Y tu mama tambien" von Alfonso Cuaron geschaut. Wir haben aber querbeet geschaut.

Haben Sie sich auch "Der talentierte Mr Ripley" angeschaut?

DAVID DIETL: Auch. Da waren wir allerdings überrascht, dass er nicht besonders gut gealtert ist. Wir sahen in der Zeit vor allem die HBO-Serie "I Know This Much Is True", die uns flashte. Es gibt auch einen Unterschied zwischen visuellen und erzählerischen Vorbildern, wo wir auch feststellten, dass das nicht immer zusammenpasste.

BARBARA ALBERT: Wir haben auch die erste Patricia-Highsmith-Filmfassung "Nur die Sonne war Zeuge" wiedergesehen. Es ist schon interessant, wie einige Filme zeitlos bleiben und andere Filme schlechter altern.

Wie zufrieden sind Sie mit dem Serientitel? Ursprünglich hieß das Projekt mal "Paradiso", dann "Bestattung eines Hundes" und jetzt die englischsprachige Version.

DAVID DIETL: Ganz ursprünglich hieß es mal "Astroland" - wie der Roman in der Serie. Den fanden wir eigentlich immer ziemlich super. Als Sky aber zusagte, erinnere ich mich an Marcus Ammon, der zu mir sagte, dass er sich sehr freue, diese Serie zu machen, nur "Astroland" werde sie nicht heißen. Das erinnere ihn zu sehr an Science Fiction. Dann war es lange Zeit der Buchtitel. Wir nannten es auch immer "Funeral for a Dog", weil wir viel im Ausland drehten. Die Frage ist auch: Geht es mit der Serie weiter, was wir noch nicht wissen. Damals war die Überlegung, ob es nicht gut wäre, wenn wir einen Titel hätten, der sich nicht nur auf eine mögliche erste Staffel bezieht. Und der neue Sky Studios Chef für Deutschland, Nils Hartmann, hat da auch die internationale Vermarktbarkeit im Hinterkopf, weil es auch die erste Sky Original Serie aus Deutschland ist, die zeitgleich bei Sky UK starten wird.

Das Interview führte Michael Müller