Jahresbilanz 2021: RTL Group meldet Rekordgewinn

Fast 1,5 Milliarden Euro Gewinn vermeldet die RTL Group für 2021, was eine Dividende von fünf Euro pro Aktie bedeutet. Das hat mit dem erholten TV-Werbemarkt, aber auch Verkäufen zu tun. Streaming und die "nationalen Champions" werden auch 2022 die wichtigsten Rollen spielen.

Die RTL Group hat ihre Jahresbilanz 2021 vorgelegt. Der Umsatz des internationalen Medienunternehmens wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 10,3 Prozent auf 6,637 Milliarden Euro (2020: 6,017 Milliarden Euro). Das hat vor allem mit dem Anstieg der TV-Werbeumsätze im zweiten, dritten und vierten Quartal 2021 zu tun, aber auch mit Wachstum bei dem Produktionsunternehmen Fremantle und dem Streaming-Geschäft. Fast noch spannender: Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 wuchs der Umsatz der RTL Group laut eigenen Angaben organisch um 4,3 Prozent.

Der Gewinn der RTL Group erreichte 2021 den Rekordwert von 1,454 Milliarden Euro (2020: 625 Millionen Euro), was das Unternehmen auf das gesteigerte Adjusted EBITA zurückführt, den Verkäufen von SpotX und Ludia und den Neuausrichtungen von Super RTL und Stéphane Plaza Immobilier. Deswegen will das Unternehmen auch eine Dividende von fünf Euro pro Aktie ausschütten.

Der TV-Werbeumsatz stieg im Vergleich zu 2020 bei der RTL Group insgesamt um 16 Prozent. Der zusammengerechnete Umsatz von der deutschen Streaming-Plattform RTL+ und dem niederländischen Streamingdienst Videoland wuchs um 31,2 Prozent auf 223 Millionen Euro (2020: 170 Millionen Euro). Das Adjusted EBITA erfuhr eine enorme Steigerung um 35,1 Prozent auf 1,152 Milliarden Euro.

Zusammen stehen RTL+ und Videoland Ende 2021 bei 3,8 Millionen zahlenden Abonnenten, was einem Wachstum von 73,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. RTL+ steht Ende 2021 bei 2,712 Millionen Abonnenten, im Dezemeber 2020 waren das noch 1,286 Millionen. Es halfen sowohl die Kooperation mit MagentaTV als auch die Erhöhung der Original-Produktionen wie "Sisi".

RTL+ veröffentlichte 2021 67 neue Originals, 2020 waren das noch 37. Der Plan, die Investitionen in Streaming-Content bis 2026 zu verdreifachen, wurde angestoßen. Ende 2026 soll das dann zu rund 10 Millionen zahlenden Abonnenten führen. Dabei soll auch helfen, dass RTL+ mit Musik, Podcasts, Ebooks und Hörbüchern zu einer crossmedialen Plattform ausgebaut wird.

Während RTL Nederland seinen Gesamt-TV-Marktanteil in den Niederlanden im vergangenen Jahr stärker ausbauen konnte und auch Groupe M6 dahingehend leicht in Frankreich wuchs, verzeichnete RTL Deutschland einen leichten Rückgang, was die RTL Group zumindest zum Teil auf die großen Live-Sportevents wie die Fußball-EM bei den öffentlich-rechtlichen Sendern zurückführt.

RTL-Group-CEO Thomas Rabe kommentiert: "2021 war ein erfolgreiches Jahr für die RTL Group. Umsatz, Adjusted EBITA und der Gewinn der Gruppe hatten bemerkenswerte Steigerungen, angetrieben von dem sich erholenden Werbemarkt, unseren starken Marktpositionen und dem aktiven Portfolio-Management, was zu einem Rekordgewinn von 1,5 Milliarden Euro führte."

Rabe betonte, dass das Unternehmen gerade bei seinem Vorhaben, nationale Champions zu schaffen, vorangekommen sei. Konsolidierungsschritte in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Belgien und Kroatien werden demnach für die Aktionäre der RTL Group nicht nur Werte, sondern auch stärkere Markpositionen des Unternehmens gegen die weltweit agierenden Tech- und Streaming-Plattformen schaffen.

Immer unter der Annahme, dass weder Covid-19 noch der Krieg in der Ukraine darauf einen größeren Einfluss haben werden, erwartet die RTL Group für 2022 ein Umsatzwachstum auf geschätzte 7,4 Milliarden Euro und ein stabiles Adjusted EBITA.