Judd Apatow und NBCUniversal weiten Zusammenarbeit aus

Judd Apatow und NBCUniversal haben einen neuen, auf mehrere Jahre ausgelegten Produktionsvertrag abgeschlossen und damit ihre bestehende Zusammenarbeit erweitert. Das berichten US-Branchenmedien.

Apatow hat seit "Jungfrau (40), männlich, sucht" im Jahr 2005 bei Kinofilmen wie Beim ersten Mal", Männertrip", Dating Queen" und zuletzt The King of Staten Island" mit Universal Pictures zusammengearbeitet. Diese Zusammenarbeit soll nun auf Produktionen für TV-Sender - sowohl von NBCUniversal als auch extern - sowie den Streamingdienst Peacock ausgedehnt werden.

Nach Vertragsabschluss erklärte er: "Seit 18 Jahren ist Universal Pictures ein unglaublich kreativer und unterstützender Partner meiner Filmkarriere. Es hat nur 18 Jahre gedauert, bis ich gemerkt habe, dass ich das vielleicht auch mit dem TV-Studio versuchen sollte. Ich bin so aufgeregt, dass es los geht."

"Judd hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten für die bahnbrechendsten Komödienvertreter der Branche eingesetzt und hat eine ganze Generation von Filmemachern und Kreativen inspiriert und geleitet. Sein unfehlbares Auge für Talente und sein Können als Autor und Filmemacher begeistern weiterhin ein weltweites Publikum, auch wenn die Entertainmentbranche sich im Laufe seiner Karriere grundlegend verändert hat. Wir sind begeistert, unsere Beziehung zu Judd mit diesem neuen Vertrag fortzusetzen und können es gar nicht erwarten, dass, was er uns sein Team erschaffen, mit dem Publikum auf der ganzen Welt zu teilen", ergänzt Donna Langley, Chairman der Universal Filmed Entertainment Group.

Erste Projekte im Rahmen der Vereinbarung stehen auch schon fest. So produziert Apatow zusammen mit Ramy Youssef, der mit Jonathan Braylock auch das Drehbuch geschrieben hat, die Serie "Dystophia" mit Comedian Steve Way in der Hauptrolle. Die halbstündige Serie ist inspiriert von Ways Leben mit der Krankheit Muskeldystrophie.

Aktuell befindet sich Apatow in der Postproduktion des von ihm produzierten Bros", der am 27. Oktober in Deutschland startet. Anschließend inszeniert er nach einem Drehbuch, das er zusammen mit Pam Brady geschrieben hat, den Netflix-Film "The Bubble", den er auch produzieren wird. Er erzählt die Geschichte eine Gruppe von Schauspieler:innen, die während der Corona-Pandemie in eine Hotel versuchen, einen Film zu drehen.