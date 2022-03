Marc Webb inszeniert übernatürlichen Thriller "Day Drinker"

Der Regisseur von Filmen wie "The Amazing Spider-Man" und dessen Sequel hat seine nächste Regiearbeit unter Dach und Fach gebracht.

Nach einem Drehbuch von Zach Dean ("The Tomorrow War") wird Marc Webb (The Amazing Spider-Man" und Sequel) den übernatürlichen Thriller "Day Drinker" inszenieren. Wie "Deadline.com" berichtet, ist über die Handlung des Films, in der es um "Liebe, Freundschaft und Rache" geht, nicht viel bekannt. Dem Vernehmen nach soll darin die Verbindung zwischen einem geheimnisvollen Fremden und einer Barkeeperin, die den Verlust ihres Freundes betrauert, im Mittelpunkt stehen.

Produziert wird "Day Drinker", der als eines der großen Projekte für den Marché du Film in Cannes gehandelt wird, von Drehbuchautor Zach Dean zusammen mit Adam Kolbrenner (Lit Entertainment).