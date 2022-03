KOMMENTAR: That's Alright, Mama!

Die Vorfreude ist die größte Freude. Das wissen insbesondere alle, die alljährlich nach Cannes reisen, um vor Ort vor der Qual der Wahl zu stehen, wie viele filmische Großereignisse man in die Tage, die man an der Croisette verbringt, menschenmöglich quetschen kann. Gerade auf dem Papier tut sich stets ein Füllhorn auf, weiß man nicht, womit man beginnen soll. 2022 feiert das Festival de Cannes sein 75. Jubiläum. Und bringt sich schon zwei Monate vor Beginn in Stellung, indem man in den amerikanischen Trades schon einmal inoffiziell vermelden kann, dass man zwar vielleicht weiterhin kein Netflix im Programm haben wird, gewiss sehr zum Bedauern von Andrew Dominik, der auf der Berlinale erregt davon träumte, im Mai in Südfrankreich endlich seinen Blonde vom Stapel laufen lassen zu können. Aber Hollywood wird dennoch in großer Manier zurückkehren, um mit "Elvis" und Top Gun: Maverick" zwei seiner ganz großen Sommer-Schwergewichte vom Stapel rollen zu lassen. Tom Hanks und Tom Cruise sind also schon einmal garantiert und damit auch das Interesse der Welt.

Wenn Thierry Frémaux eines perfekt verinnerlicht hat, dann ist es die große Show, die man liefern muss, wenn man ein Festival organisiert, das nicht nur den versprengten Boutique-Cineasten auf Film Twitter vergewissern will, dass das Herz des Kinos laut und vital schlägt: Man reist an für die klingenden Namen, man reist ab mit zahllosen Entdeckungen, die man im Verlauf des Festivals gemacht hat, wenn das Tosen der Blockbuster verklungen ist.

Im letzten Jahr kam man für Wes Anderson, Paul Verhoeven und Leos Carax. Man verließ Cannes mit Filmen von Julia Ducournau und Ryusuke Hamaguchi, Joachim Trier und Joanna Hogg. Sicher, allesamt schon vor dem Festival keine unbeschriebenen Blätter und vielleicht diesseits von Cannes und Venedig die absoluten Zugpferde aller anderen Festivals, aber das waren eben die Filme, die man richtig entdecken durfte in dieser besonderen Cannes-Atmosphäre, die einen ganz besonders in den Bann schlugen und überraschten.

Wie Venedig versteht es eben auch Cannes vorzüglich, mehrere Festivals in einem zu sein und die andernorts unmöglich erscheinende Quadratur des Kreises zu schaffen: Die großen Publikumsfilme befinden sich auf einer Augenhöhe mit dem sperrigeren Arthouse; E und U werten sich gegenseitig auf, profitieren im Wechselspiel voneinander. Man kann nur spekulieren, was Frémaux und sein Auswahlkomitee Ende April präsentieren werden, ob sich neben den erwarteten Cannes-Regulars Cronenberg, Östlund und Gray tatsächlich auch aufregendes junges Talent finden wird.

Jetzt reicht erst einmal die Vorfreude auf "Elvis" und "Top Gun: Maverick". Und das Wissen, dass man ganz andere Filme im Herzen haben wird, wenn man nach 30Filmen plus wieder die Heimreise antritt.

Thomas Schultze, Chefredakteur