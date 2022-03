Generationenwechsel bei der Agentur Heppeler

Marlis Heppeler übergab die Geschäftsführung der von ihr gegründeten renommierten Münchner Agentur Heppeler an Sabrina Boeck. Heppeler bleibt der Künstleragentur als Beraterin verbunden. "Nach rund 30 Jahren, in denen ich die Agentur Heppeler aufgebaut und geführt habe, ist nun der richtige Zeitpunkt für einen Generationenwechsel gekommen. Wir haben uns in den vergangenen Monaten intensiv und umfassend auf dieses Momentum vorbereitet", sagt Heppeler. Boeck, die seit 2019 an Bord ist, hat die Agentur, die weiterhin Heppeler heißt, zum 1. März übernommen. Das bewährte Team aus Franziska Brosien, Ina Furth, Miriam Drippe und Sonja Tadlhuber bleibt bestehen.

Die 1994 gegründete Agentur vertritt Kreative u.a. aus dem Schauspiel wie Laura Tonke oder Thomas Schmauser, aus der Regie wie Lars Jessen oder Franziska Stünkel.