Kulturhaushalt des Bundes soll weiter steigen

Trotz der haushaltstechnischen Herausforderungen durch die Pandemie und nun auch durch die Folgen des Angriffes von Russland auf die Ukraine gibt es aus der heutigen Sitzungen des Bundeskabinetts zum Haushalt für 2022 gute Nachrichten für den Bereich Kultur und Medien. Denn gemäß des heute beschlossenen zweiten Regierungsentwurfes soll sich dieser auf insgesamt 2,14 Mrd. Euro erhöhen, dies entspräche einer Steigerung von rund zehn Prozent gegenüber 2021.

Im Bereich der wirtschaftlichen Film- und Serienförderung soll sich die Produktionsförderung laut einer Mitteilung der BKM um insgesamt 25 Mio. Euro erhöhen. Dabei wird - wie bereits von der Vorgängerregierung geplant, der GMPF im Zentrum stehen. Dessen Ansatz soll künftig bei 50 Mio. Euro liegen.

Zudem wurde bereits jetzt beschlossen, dem GMPF in diesem Jahr weitere 25 Mio. Euro über die bereits in den Vorjahren stets übliche Umschichtung von Mitteln aus dem DFFF (II) zukommen zu lassen. Diese Maßnahme - die dank des im Januar abgeschlossenen Notifizierungsverfahrens möglich wurde - ist eine Reaktion auf die extrem hohe Nachfrage. Tatsächlich soll das Antragsvolumen bereits längst in den Bereich dieser Aufstockung hineinreichen.

Mehr dazu gleich.