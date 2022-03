Wild Bunch tritt AG Verleih bei

Als 40. Mitgliedsunternehmen ist Wild Bunch der AG Verleih beigetreten. Zur Aufnahme in den 2004 gegründeten Verband unabhängiger Filmverleiher sagt Christoph Liedke, Managing Director Theatrical and Home Entertainment bei Wild Bunch: "Wild Bunch freut sich sehr über die Aufnahme in die AG Verleih. Mehr denn je scheint es uns in diesen Zeiten wichtig, zusammenzuhalten und gemeinsame Interessen auch gebündelt zu vertreten."

Der Vorstandsvorsitzende der AG Verleih, Björn Hoffmann, erklärt: "Wir freuen uns außerordentlich, dass mit Wild Bunch ein weiterer renommierter deutscher Verleiher zu uns gefunden hat und die AG Verleih damit die Interessen von insgesamt 40 Verleihunternehmen vertritt. Die Filmwirtschaft und insbesondere Verleih und Kino stehen durch inzwischen kaskadenhaft auftretende Krisen vor den größten Herausforderungen der letzten Jahrzehnte. Wir sind zuversichtlich, dass wir als Verband hier weiterhin wichtige Impulse setzen und konkrete Hilfestellung leisten können. Die AG Verleih vertritt die Filmkunst und die Interessen ihrer Mitglieder, die für die Verbreitung von Filmkunst sorgen. Sie ist Teil unseres kulturellen Erbes. Ohne Filmkunst ist Kino nur austauschbare Ware und kein Erlebnis."