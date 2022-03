Termin für cineastische Weltreise steht

Die 17. Ausgabe des Berliner Weltkinofestivals Around the World in 14 Films findet von 1. bis 10. Dezember statt.

Von 1. bis 10. Dezember geht es in Berlin zum 17. Mal Around the World in 14 Films. Diesen Termin gaben die Veranstalter des Berliner Weltkinofestivals heute bekannt. Traditionell werden zum Jahresende 14 Filme aus der ganzen Welt präsentiert, die zuvor bereits bei den Filmfestivals in Cannes, Locarno, San Sebastian, Sundance oder Venedig"diskutiert, gefeiert und ausgezeichnet wurden", wie es einer Mitteilung heißt.

Neben diesem "Herzstück" des Festivals präsentieren Persönlichkeiten aus Film, Kunst und Kultur im Rahmen von Sondervorführungen Berlin- oder Deutschlandpremiere von Filmen.

Im vergangenen Jahr hatte die 16. Ausgabe des Festivals unter Corona-Bedingungen mit rund 5.300 Besucher:innen fast an die Zahl des Vor-Corona-Jahres 2019 von 5.850 herangereicht (wir berichteten).

Weitere Informationen unter 14films.de.