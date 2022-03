Cineplex Bruchsal verkauft "teuerstes Ticket der Welt"

Am 20. März kommt es bekanntermaßen zu einer bundesweit einzigartigen Aktion: Über 450 Kinos aller Größen zeigen an diesem Tag die Dokumentation Klitschko" in Sonderveranstaltungen, deren Erlöse (neben weiteren vor Ort gesammelten Spenden) direkt an die Initiative "Ein Herz für Kinder" gehen, um auf diese Weise ukrainische Kinder und Familien zu unterstützen.

Initiiert wurde die Initiative von Cineplex Deutschland - und die Mitarbeiter:innen des Cineplex Bruchsal der Betreiberfamilie Spickert setzten nun schon einmal ein Zeichen im Vorfeld: mit dem Erwerb des "teuersten Tickets der Welt".

Gemeinsam erwarb das Personal des baden-württembergischen Hauses ein Kinoticket im Wert von 1000 Euro für die Benefiz-Veranstaltung. Das Geld dafür kam über den Eintausch von Pfandflaschen zustande, die von Besuchern des Kinos weggeworfen wurden und die seit Jahren von den Mitarbeiter:innen gesammelt werden, um das Pfand einem guten Zweck zukommen zu lassen.

Tickets für die Veranstaltung sind auch im Cineplex Bruchsal noch erhältlich, unter www.kino-hilft-ukraine.de gibt es ausführliche Informationen zum bundesweiten Event.