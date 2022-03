Berlinale will nicht russische Filme, aber Delegationen boykottieren

Die Internationalen Filmfestspiele Berlin haben ihre Solidarität mit der Ukraine angesichts des russischen Angriffskrieges geäußert. Das Festival bezieht Stellung, wie es zukünftig mit russischen Filmen, Künstlern und Delegationen verfahren will.

Die Berlinale hat ihre Solidarität mit der Ukraine und deren Menschen ausgedrückt und den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands auf das Schärfste verurteilt. Sie bezieht auch Stellung gegenüber künftigen Einladungen von russischen Künstlern und Delegationen. "Angesichts des verbrecherischen russischen Angriffskriegs kann es daher nicht darum gehen, Filmemacher*innen oder Kulturschaffende aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit von der Berlinale auszuschließen oder sie zu isolieren. Allzu oft vermitteln gerade ihre Arbeiten Kritik an den jeweiligen Regimen."

Weiter heißt es in einer Mitteilung am Mittwoch: "Die Berlinale positioniert sich daher eindeutig gegen einen generellen Boykott von kulturellen Werken aufgrund ihrer Herkunft, denn damit würde man auch viele kritische Stimmen unterdrücken. Und diese kritischen Stimmen benötigt die Welt. Etwas anderes ist es, offizielle staatliche und in diesem Falle eben russische Institutionen oder Delegationen sowie unterstützende Akteur*innen des Regimes von einer Berlinale-Teilnahme auszuschließen, solange die russische Regierung diesen grausamen Krieg gegen die Ukraine führt."

Über den Krieg in der Ukraine sagt die Berlinale: "Die russische Invasion und der Angriff ziviler Ziele wie Krankenhäuser, Schulen oder Wohnhäuser haben eine humanitäre und menschenrechtliche Katastrophe in der Ukraine verursacht. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind bei den Opfern, der leidenden Bevölkerung und den Millionen Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind."

Weiter heißt es: "Die Berlinale hat sich zu einem Ort der interkulturellen Begegnung und einer Plattform kritischer Auseinandersetzung mit dem aktuellen oder historischen Weltgeschehen entwickelt. Kunst und Kultur sind zentrale Elemente demokratischer Gesellschaften und Filmfestivals sind Orte, an denen Künstler*innen aus aller Welt - egal aus welchem Land - ihre Werke präsentieren und in einen Dialog treten. Nur in offenen und kreativen Reflexionsräumen kann sich (Film)Kultur weiterentwickeln. Die Internationalen Filmfestspiele Berlin hoffen auf ein baldiges Ende der russischen Aggression und Frieden für die Ukraine."