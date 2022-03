Viermal "Polizeiruf 110" im Rennen um Deutschen FernsehKrimi-Preis

Vier der zehn Filme im Wettbewerb des 18. Deutschen FernsehKrimi-Festivals stammen aus der ARD-Reihe "Polizeiruf 110"; zwei davon eröffnen den Wettbewerb am 10. Mai.

Aus den 56 von elf Sendern eingereichten Fernsehkrimis sind jetzt zehn ausgewählt worden, die im Wettbewerb des 18. Deutschen FernsehKrimi-Festivals um den FernsehKrimi-Preis konkurrieren.

Eröffnet wird der Wettbewerb am 10. Mai mit den beiden BR-"Polizeiruf 110"-Folgen "Frau Schrödingers Katze" und "Bis Mitternacht". Darüber hinaus sind noch zwei weitere Filme der ARD-Krimireihe unter den zehn Wettbewerbsfilmen zu finden.

Festivalleiterin Cathrin Ehrlich zum diesjährigen FernsehKrimi-Festival und der Wettbewerbsauswahl: "Gerade in dieser Zeit braucht es Kultur. Wir freuen uns sehr darauf, den Fernsehkrimi wieder auf großer Leinwand zu präsentieren und in den Dialog mit Filmschaffenden vor Ort zu gehen. Das Themenspektrum der Wettbewerbsfilme reicht von Radikalisierung innerhalb der Polizei über mafiöse Verstrickungen von Politik und Medien bis hin zur

Frage, wie wir heute Männlichkeit definieren."

Die Wettbewerbsfilme im Überblick:

Alles auf Rot" (ZDF/ARTE)

Am Ende der Worte" (NDR)

Der Kommissar und die Eifersucht" (ZDF)

"Flammenmädchen" (ORF/ZDF)

Gefährliche Wahrheit" (ZDF/ARTE)

Polizeiruf 110: An der Saale hellem Strande" (MDR)

Polizeiruf 110: Bis Mitternacht" (BR)

Polizeiruf 110: Frau Schrödingers Katze" (BR)

Polizeiruf 110: Hildes Erbe" (RBB)

Vier" (ORF/ZDF)

Die zehn Wettbewerbsfilme des Deutschen FernsehKrimi-Festivals (8. bis 15. Mai) werden in der Caligari FilmBühne in Wiesbaden zu sehen sein. Die Verleihung des Deutschen FernsehKrimi-Preises findet am 13. Mai statt.