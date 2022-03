Kaufcharts: Zwei Top-Neuheiten

Die Veröffentlichung der Actionkomödie "The King's Man - The Beginning" führt dazu, dass Disney-Filme nahezu ausnahmslos die physischen Kaufcharts dominieren. Der Film von Matthew Vaughn eroberte nämlich mühelos Platz eins der Blu-ray-Charts. Und: Ein UHD-Steelbook des Titels springt zusätzlich auf Position vier. Zweitbester Neuzugang in Kalenderwoche zehn war "House of Gucci" (Universal) von Ridley Scott: Platz zwei. Disneys Vorwochenspitzenreiter "Eternals" belegt aktuell Rang drei. Ein weiterer New Release dürfte in den kommenden Wochen noch weiter oben stehen: "West Side Story" von Steven Spielberg verpasst knapp den Einstieg in die Blu-ray-Top-10.

Im DVD-Ranking von GfK Entertainment kann das Musical zumindest Platz neun erobern. Disneys "Encanto" verteidigt fürs Erste den Chartsthron. "House of Gucci" gelingt der Sprung auf Rang zwei, gefolgt von "The King's Man - The Beginning" auf der Drei.

Übrigens: Auch die Kinder- und Katalogcharts werden von Disney-Filmen angeführt ("Raya und der letzte Drache" & "Encanto"). Nur in der Sonderauswertung Blu-ray 3D führt mit "Dune" ein Film, der nicht von Disney stammt.

DVD-Verkauf

Blu-ray-Verkauf