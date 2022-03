LUF Kino feiert "BTS"-Kinoerfolg

Mit einmaligen Einsätzen in knapp 250 Kinos konnte sich "BTS - Permission to Dance on Stage - Seoul" am vergangenen Wochenende auf Platz 3 der deutschen Charts nach Umsatz platzieren. Ein Erfolg für die im vergangenen August gegründete Event-Cinema-Agentur LUF Kino.

Knapp 45.000 deutsche Kinobesucher, Umsätze von fast 1,1 Mio. Euro und ein Kopienschnitt von 181 Zuschauern mit jeweils nur einem Vorstellungstag pro Kino - mit diesen Werten glänzte die von LUF Kino am vergangenen Wochenende in die hiesigen (und österreichischen) Filmtheater gebrachte Konzertaufzeichnung BTS - Permission to Dance on Stage - Seoul". Nach Umsatz eroberte sich das Event der südkoreanischen Boyband Platz 3 in den deutschen Wochenendcharts.

Für die im August 2021 gegründete Event-Cinema-Agentur LUF Kino von Trafalgar Releasing, an der Weischer Cinema als Investor und Juniorpartner beteiligt ist, stehen Events wie diese auch für besondere Chancen in der Vermarktung. "Solche Inhalte bringen nicht nur Zuschauer in die Kinosäle, sie machen das Kino auch als Vermarktungsort zukunftsfähig", erklärt Nicole Förster, der als Director of Distribution die Leitung der Programmentwicklung und Vermarktung in der DACH-Region obliegt.

Denn neben der klassischen Vermarktung würden derartige Event-Formate Zugang zu spitzen Zielgruppen eröffen. So konnten bei vergangenen Events - auf dem Programm standen unter anderem Konzerte von "The Doors" und "Gorillaz" sowie das Musical "Rocky Horror Picture Show" - laut Förster bereits zwei namhafte Werbekunden für das neue Format gewonnen werden. LUF Kino arbeitet demnach bereits an weiteren großen Veranstaltungsformaten für Deutschland, Österreich und die Schweiz.