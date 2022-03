27. Vilnius International Film Festival mit Ukraine-Fokus

Das nach zwei Online-Ausgaben in diesem Jahr wieder in Präsenz vom 24. März bis 3. April stattfindende größte Publikumsfestival in Litauen reagiert mit einer Schwerpunktänderung unter der Headline #StandWithUkraine auf den Krieg vor seiner Haustür.

Das nach zwei Online-Ausgaben in diesem Jahr wieder in Präsenz vom 24. März bis 3. April stattfindende größte Publikumsfestival in Litauen reagiert mit einer Schwerpunktänderung unter der Headline #StandWithUkraine auf den Krieg vor seiner Haustür. Am 23. März, dem Day Zero, werden einen Tag vor Festivalbeginn fünf ukrainische Filme gezeigt. Das Festival boykottiert als erstes alle russischen Produktionen und schließt sich den Forderungen der Ukrainischen und Europäischen Filmakademie zum Boykott russischer Filme an.

Die Industrieplattform "Meeting Point Vilnius" widmet sich einen Tag lang konkret dem Krieg und seinen Folgen, zudem erhalten Menschen aus der Ukraine kostenlos Zugang zum Filmprogramm in Vilnius und Kaunas.

Das Festival-Motto "To exist you have to coexist" sollte sich ursprünglich auf die Corona-Pandemie beziehen. Es könnte aktueller nicht sein.

Informationen zum Programm und der Petition der Ukrainischen Filmakademie unter kinopavasaris.lt bzw. www.change.org.

Marga Boehle