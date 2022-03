Höheres Preisgeld beim ARD-Dokumentarfilm-Wettbewerb

Auch 2022 findet auf Initiative von MDR, BR, NDR, rbb, SWR und WDR der ARD-Dokumentarfilm-Wettbewerb statt, dessen Preisgeld, das zur Realisierung des Gewinnerprojekts verwendet werden soll, auf mindestens 300.000 Euro brutto erhöht wurde. Das teilt der federführende MDR heute mit.

Gesucht werden demnach Konzepte für Dokumentarfilme mit einer Länge von ca. 90 Minuten, die sich einem politisch und gesellschaftlich bedeutsamen Thema widmen und einen eindeutigen Bezug zu Deutschland haben müssen. Die eingereichten Filme sollten "die Kraft und Relevanz, die dokumentarisches Erzählen hat, modern und zeitgemäß zum Ausdruck bringen", heißt es in der Mitteilung weiter, und sich durch "tiefgründige Recherchen, exklusive Zugänge, einen moderner Look und eine innovative Handschrift" auszeichnen. Das Siegerprojekt, das das Potenzial haben sollte, auch jüngere Zielgruppen anzusprechen, wird dann im Ersten und in der ARD-Mediathek zu sehen sein.

Noch bis 4. Juli können TV-Produzent:innen mit Sitz in Deutschland ihre Konzepte unter ard-dokumentarfilm-wettbewerb@mdr.de für den ARD-Dokumentarfilm-Wettbewerb einreichen. Das gilt auch für internationale Koproduktionen, wenn sie maßgeblich von einer deutschen Produktionsfirma mitgestaltet und eingereicht würden. Auch Kino-Produktionen würden in Ausnahmefällen zugelassen.

Weitere Informationen zur Teilnahme am ARD-Dokumentarfilm-Wettbewerb unter www.daserste.de/dokumentarfilm-wettbewerb.